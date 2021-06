Waarschuwing: 'Laat je hond nooit achter in je snikhete auto'

'Er gaan nog steeds jaarlijks honden dood in opgewarmde auto's', zegt de Dierenbescherming. 'Daarom blijven we waarschuwen!' Het gebeurt regelmatig dat ruiten moeten worden ingetikt om een dier te bevrijden. Een hond kan oververhit raken of zelfs overlijden.

Het achterlaten van een hond in een snikhete auto is strafbaar, laat de politie weten. 'Zelfs als de auto in de schaduw staat en de ramen enigszins geopend zijn, wordt het binnen al gauw ondragelijk warm. Staat de auto in de volle zon, dan kan de temperatuur al binnen tien minuten oplopen tot tachtig graden.'

Een overzicht van de Dierenbescherming:

Beeld: Dierenbescherming

Wie ziet dat een dier in een auto in de problemen is, moet verplicht actie ondernemen. 'Iedereen is verplicht om hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen', meldt de politie. 'Of dat nou gaat om een aangereden eend of een hond in een te warme auto: degene die niets doet maakt zichzelf schuldig aan een overtreding.'

En wat moet je doen als je te maken hebt met een oververhitte hond in een auto? 'Haal dan de hond eruit, overgiet het dier voorzichtig met water (niet te koud!) en overdek hem eventueel met een natte doek (ook niet te koud in verband met onderkoelingsgevaar)', adviseert de Dierenbescherming.

