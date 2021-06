Jostiband en Maan doen oproep: 'Maak muziek met elkaar'

'We ervaren zelf al jarenlang hoeveel plezier muziek maken brengt, wat het voor je kan betekenen en wat je eruit kunt halen', vertelt Lyan Verburg, al sinds 2007 orkestleider van de Jostiband. 'Het is goed voor de sociale contacten en voor je humeur, maar ook voor je hersenen. Die geluksmomenten gunnen wij iedereen.'

Evelien Biemond speelt op een keyboardd met kleuren | Foto: Omroep West

Wie denkt dat muziek maken lastig is, heeft het mis. Dat is de stellige overtuiging van Evelien Biemond, die keyboard speelt in de Jostiband. 'Het is niet moeilijk, ieder mens kan het. Wij, mensen met een beperking, kunnen muziek maken. Dus dan kunnen mensen zonder beperking het ook', concludeert ze. 'Je moet heel goed naar elkaar luisteren om goed in de maat te blijven spelen', is het belangrijkste advies van drummer Erwin Bloem.

Van de Ziggo Dome tot het buitenland

Van een uitverkocht jubileumconcert in de Ziggo Dome en een groot kerstconcert in de Gelredome, tot optredens in het buitenland en zelfs onder water. De in september 55 jaar bestaande Jostiband heeft het allemaal meegemaakt. Het orkest bestaat uit ruim 120 mensen met een verstandelijke beperking. De meeste leden wonen bij zorginstelling Ipse de Bruggen in Zwammerdam.

Met het nieuwe platform wil de Jostiband muziek maken zo laagdrempelig en eenvoudig mogelijk maken. Zo kun je noten leren lezen met behulp van kleuren en zijn er filmpjes waarin je met bekende muzikanten als Maan en Guus Meeuwis mee kunt spelen. Daarnaast worden de wekelijkse repetities van het orkest via een livestream uitgezonden.

'Ook iemand uit Groningen kan meedoen'

Achterliggende gedachte is mensen massaal met het maken van muziek in aanraking te laten komen. Verburg noemt als voorbeeld kinderen en ouderen die het lastig vinden om noten te lezen. Maar het platform is ook bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die wat verder weg wonen. 'Iemand uit Groningen die heel graag lid wil worden, kan op deze manier toch met ons meedoen.'

De presentatie van het platform in Paradiso | Foto: Nathan Reinds

Ook een succesvolle artiest als Maan maakt graag muziek met het Zwammerdamse orkest. 'Het is gewoon een fantastische band', vindt de 24-jarige zangeres, die bij de presentatie van het platform onthulde dat zij voortaan ambassadrice van de Jostiband is. 'Dat is iets waar ik heel veel van kan leren, merk ik. Gewoon plezier hebben in je werk en wat je doet. En het vol overgave doen.'

Groot concert of spelen voor zieke kinderen

Nu kan het weliswaar nog niet door de coronacrisis, maar in de toekomst hoopt Maan weer samen met hen te schitteren. 'Ik weet dat de Jostiband het live spelen onwijs mist. De leden krijgen echt een heel grote kick van op een podium staan en de show stelen, daar zijn ze echt fantastisch in. Dus ik zou heel graag nog een keer met hen echt een groot concert willen doen', aldus de voormalig winnares van The voice of Holland.

Dat ziet keyboardspeelster Evelien ook wel zitten, hoewel er iets is dat zij nóg liever zou willen doen. 'Ik denk dat de grote droom is om met Maan bij zieke kinderen te spelen in een ziekenhuis. Dat ze hun ziekte even vergeten en dat ze dan even alleen aan de muziek denken. Dat lijkt me prachtig.'

