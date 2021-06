Twee gewonden na steekpartij op treinstation in Gouda

De steekpartij vond plaats aan het Stationsplein in Gouda | Foto: AS Media

Bij een steekpartij op het NS-station aan het Stationsplein in Gouda zijn twee mannen gewond geraakt. Volgens de politie was er sprake van een ruzie tussen de twee en raakten beiden hierbij gewond.

Rond 02.30 uur kreeg de politie een melding van een steekincident aan het Stationsplein. Bij aankomst zagen agenten een gewonde man. Hij was op dat moment alleen, de andere persoon was nergens te bekennen. Volgens een woordvoerder van de politie zou de man door een eigen zakmes gewond zijn geraakt tijdens de ruzie. Onder begeleiding van de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij voor zijn verwondingen behandeld.

Toen agenten later terugkwamen op het station zagen zij alsnog de andere betrokkene aan, dat bevestigt de woordvoerder van de politie. Ook hij was gewond, maar kon ter plaatse door de ambulance worden behandeld. Wat de aanleiding voor het conflict tussen de twee mannen was en hoe dat is verlopen is niet bekend. De mannen hebben geen aangifte gedaan.