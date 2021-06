Marathonloper Choukoud mag naar de Spelen: 'Ik ga vechten als een leeuw'

Marathonloper Khalid Choukoud mag zich opmaken voor de Olympische Spelen in Tokio. Als een verrassing komt het niet voor de Hagenaar. 'Ik had het wel verwacht', zegt hij in een eerste reactie. 'Maar nu het sinds woensdagochtend officieel is, ga ik het wel even vieren met de familie. We gaan wat eten en drinken en natuurlijk ga ik ook nog trainen.'

'Ik had een scherpe tijd neergezet, dus ik zat goed', weet Choukoud. Hij deed afgelopen voorjaar in het Italiaanse Siena 2 uur, 9 minuten en 55 seconden over 42,1 kilometer. Daarmee haalde hij de limiet van 2.11,30 ruim. Nog vijf andere mannen liepen de marathon binnen de limiet, terwijl er maar drie plaatsen te verdelen waren door de Nederlandse Atletiekbond.

Collega Abdi Nageeye was de snelste van de seizoensranglijst en werd automatisch geselecteerd. In de groep die overbleef had Choukoud de snelste tijd. Toch moest hij wachten op een definitief oordeel van de Atletiekunie voordat hij zich kon opmaken voor de spelen. 'Ik had er alle vertrouwen in dat ze de beste beslissing zouden nemen.'

Pitch om Atletiekunie te overtuigen

De unie ging niet over één nacht ijs, legt technisch directeur Ad Roskam uit. 'Een half jaar geleden is er een bijeenkomst geweest en hebben we de atleten uitgelegd wat de selectieprocedure was. De vraag die toen opkwam was of ze de mogelijkheid hadden om hun eigen raceanalyse te delen als een soort pitch. Dus daar hebben we de mogelijkheid voor gegeven. Sommige lopers hebben dat gedaan, sommigen niet.'

Uiteindelijk werd Choukoud gekozen door Roskam en zijn team. 'Zoiets is altijd moeilijk', zegt de technisch directeur. 'Maar je moet de keuze maken en toen hebben we voor Khalid gekozen.' Bart van Nunen mag als derde Nederlander naar de Spelen.

'Ik ga vechten als een leeuw in Tokio'

Omdat de Haagse loper er al vanuit ging dat hij in Tokio in actie mocht komen, is hij al volop in training. 'Ik ben alweer bijna op mijn oude niveau dat ik in Siena had', zegt hij met gepaste trots. 'Ik ben conditioneel top. Laat de Spelen maar komen. Het enige waar ik me nu druk om maak, is of het doorgaat. Als het niet doorgaat, wordt het dan verplaatst of afgelast?'

Als op 8 augustus het startschot wordt gegeven, dan is de Hagenaar er klaar voor. 'De zware omstandigheden zoals luchtvochtigheid, smog en hitte in Sapporo (waar de marathon wordt gelopen, red.) liggen mij wel. Ik kan goed tegen de warmte dus de omstandigheden werken in mijn voordeel. Ik ga elke minuut vechten als een leeuw voor mijn land. Ik heb van een top tien-plek gedroomd en ik denk dat het erin zit.'

