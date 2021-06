Voetbalsters ADO Den Haag klaar voor bekerfinale: 'We gaan PSV pakken'

De voetbalsters van ADO Den Haag konden in april hun geluk niet op toen FC Twente met 2-3 werd verslagen in de halve finale van de KNVB-beker. Nadat de ploeg van Sjaak Polak zich dit seizoen al knap plaatste voor de kampioenspoule, waarin het aan het eind van de rit op de vierde plaats eindigde, bereikten de vrouwen voor het eerst sinds 2016 de bekerfinale. Tegen PSV gaat de Haagse formatie op zoek naar de hoofdprijs die de kroon moet worden op een fantastisch seizoen.

In de halve finale werd de kersverse landskampioen FC Twente uitgeschakeld I Foto: Orange Pictures

'Dit zijn de wedstrijden waar je als klein meisje van droomt', vertelt spits Jaimy Ravensbergen voorafgaand aan de finale. De Leidse spits, die dit seizoen ook vaak als nummer 10 werd gebruikt, denkt dat ADO een goede kans maakt. 'We hebben het afgelopen jaar laten zien dat we het iedere top-drieploeg lastig kunnen maken. Natuurlijk geeft het een zuur gevoel dat we de afgelopen weken in de kampioenspoule niet veel hebben gewonnen, maar we hebben bewezen dat we kunnen voetballen. We staan niet voor niets in de finale.'

Goed voetbal met Haagse passie en strijd

Toch wisten de Haagse dames dit seizoen nog niet van de ploeg uit de Lichtstad te winnen. Aan de vier eerdere ontmoetingen in deze jaargang, hield ADO maar één punt over. 'Het klinkt misschien gek', zegt Ravensbergen. 'Maar dat waren leerwedstrijden waar soms ook een beetje pech bij zat. Ik hoop dat we hebben geleerd van onze fouten, zodat we er in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen staan. We gaan laten zien waarom ADO de kampioenspoule en zelfs de bekerfinale heeft gehaald.'

ADO won dit seizoen nog niet van PSV I Foto: Orange Pictures

'We moeten zaterdagavond slimmer spelen', legt de 20-jarige Leidse uit. 'Soms kan het geen kwaad om even aan een shirtje te trekken en zo de aanval van PSV eruit te halen. Natuurlijk is dat ook een kwestie van ervaring, maar ik zeg niet voor niets dat we 'nog' niet van PSV hebben gewonnen. We hebben als hecht team bewezen mee te kunnen met de topploegen en dat het dicht bij elkaar ligt. Ons goede voetbal in combinatie met de Haagse passie en de strijd die je al het hele seizoen bij ons terugziet, moeten haast wel voor een leuke wedstrijd zorgen.'

Vooral genieten

Bij de dames staat oud-ADO-speler Sjaak Polak aan het roer. De coach, die in april zijn contract nog verlengde, veroverde als speler eenmaal de KNVB Beker. In 2001 schoot hij na 120 doelpuntloze minuten namens FC Twente een van de beslissende strafschoppen tegen de touwen. Ook toen was PSV de tegenstander. Twintig jaar later vertelt de bitterballenkoning aan zijn spelers hoe het is om te strijden om de beker. Zijn bijnaam kreeg Polak toen hij een stel bitterballen liet ontploffen.

Bitterballenkoning Sjaak Polak I Foto: Orange Pictures

'Uiteraard vertelt Sjaak ons hoe het is om belangrijke wedstrijden zoals deze te spelen', vertelt Ravensbergen. 'Maar het allerbelangrijkste dat hij ons meegeeft, is dat we vooral moeten genieten. Het is al bijzonder dat we überhaupt in de finale staan. Met het publiek erbij wordt het alleen maar mooier. Maar we moeten onszelf niet teveel druk opleggen en gewoon lekker voetballen. Dan komt het goed.'

Juichen als een ooievaar

Ravensbergen, die in april haar debuut maakte in Jong Oranje, was dit seizoen namens ADO zeven keer trefzeker in de competitie en driemaal in de beker. Wat de aanvalster betreft, mag daar uiteraard nog een doelpuntje bij. 'Maar over hoe ik ga juichen, heb ik nog niet nagedacht', bekent ze. 'Ik sta als stagiair voor groep 7 op een basisschool en leerlingen roepen weleens: Juf, ik heb je dit weekend op tv gezien! Dan kan ik natuurlijk niet al te gekke dingen doen als ik scoor. Maar dat ik bij een eventueel doelpunt enthousiast ga zijn, lijkt me duidelijk.'

David Philipp na zijn doelpunt tegen VVV-Venlo I Foto: Soccrates Images

In oktober was de Duitser David Philipp goudhaantje bij de ADO-mannen door in blessuretijd de winnende treffer tegen VVV-Venlo raak te schieten. Net als Dmitry Bulykin ongeveer tien jaar eerder deed, juichte hij door een ooievaar na te doen. 'Oh, dat wil ik best doen hoor', zegt Ravensbergen lachend. 'Althans, als ik eraan denk, want op het moment zelf weet ik waarschijnlijk niet wat mij overkomt. En we moeten dan wel met het hele team een ooievaar nadoen', vult het talent zichzelf snel aan. 'Anders sta ik in mijn eentje zo voor schut.'

800 toeschouwers op de tribune

De bekerfinale tussen de speelsters van ADO Den Haag en PSV wordt gespeeld onder het toeziend oog van maximaal 800 supporters. Om 20:00 uur gaat de bal in het Yanmar Stadion in Almere rollen. Een overwinning voor de geel-groene formatie zou de vierde bekerwinst in de geschiedenis van de ADO-vrouwen betekenen. In 2012, 2013 en 2016 ging ADO al met de prijs aan de haal.

