Haagse mat het museum in: 'Hij straalt kracht uit'

Een Haagse mat draag je al van jongs af aan | Foto: Omroep West

'De mat is Haags, omdat in de jaren '80 vooral de spelers van FC Den Haag een mat hadden. Supporters hebben dit overgenomen. Je ziet het vooral in Duindorp, Laakkwartier, Moerwijk. Het straalt kracht uit en niet iedereen kan hem dragen', vertelt fotograaf Daniël Heikens.

'Deze mannen in de tentoonstelling en uit het boek zijn zo authentiek', gaat hij verder. 'Ze hebben dit kapsel vaak ook van jongs af aan, het is geen modegrill,' zegt vormgever Joost Nijhuis. 'De Haags mat is nu niet ineens terug in de mode. Deze tentoonstelling laat zien dat de mat nooit is weggeweest.'

Na 10 jaar is het boek klaar

Fotograaf Rein Langeveld heeft bewust de tijd genomen om de Matlas te maken. 'Ik wilde ze niet wegzetten als gekkies, dat is te gemakkelijk. Ik wilde ze in hun kracht fotograferen. Dat heeft tijd nodig.'

In het boek zien we zo'n veertig Haagse matten. 'De mat is Haags erfgoed, folklore en traditie, en staat symbool voor een overdosis origineel Haagse lak aan opgelegde normen, schijt hebben aan regels', zeggen de makers. 'Hoewel in Nederland het vooral een Haags fenomeen is, is de mat ook in bijvoorbeeld België, Engeland, Spanje en Iran te vinden. In Australië wordt jaarlijks zelfs een Mullet Festival georganiseerd.'

In de toekomst zullen ook de internationale matten in kaart worden gebracht door Heikens, Langeveld en Nijhuis, voor een heuse WereldMatlas. De tentoonstelling is voor iedereen vrij toegankelijk in het restaurant van het Fotomuseum Den Haag.