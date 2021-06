Dagje Sea Life voor autistische kinderen: 'Vissen moeten wennen aan bezoek'

Geen muziek in Sea Life, wat normaal wel het geval is, gedempt licht en kleine groepjes kinderen. Het is onderdeel van het gewenningsproces van de vissen. En dat is precies wat kinderen met autisme ook fijn vinden: niet te veel prikkels. Sea Life is al even bezig met het opbouwen van het aantal contactmomenten, zegt directeur Nicola Hamilton. 'We laten nu al meer personeel toe, we bouwen het langzaam op.'

'Sommige mensen denken dat het een grap is, maar de vissen moeten echt wennen', legt Hamilton uit. 'Ze gaan niet dood van te veel prikkels, maar ze krijgen er wel stress van en dan worden ze ziek. De pinguïns en de otters hebben er weinig last van, zij vinden het juist heel gezellig dat er weer mensen komen.'

Cadeautje van het jaar

Kinderen en ouders zijn enthousiast. 'Dit is het cadeautje van het jaar, fantastisch!' zegt de moeder van Merlijn. 'Normaal moeten we heel snel door zo'n attractiepark heen, omdat Merlijn anders overprikkeld raakt.' Haar zoon legt uit wat er dan gebeurt: 'Dan voel ik me heel erg onveilig.'

Autistische kinderen in Sea Life I Foto: Omroep West

Rick voelt zich als een vis in het water. 'Ik vind het heerlijk dat er geen muziek is en geen fel licht, maar misschien is het wel een beetje te rustig. Ik vind de kwallen het leukst en mijn moeder de zeepaardjes.'

Veel aanvragen

De opening speciaal voor autistische kinderen valt ook in goede aarde bij de directeur van Sea Life. 'We hebben veel meer aanvragen gehad dan we aankonden. Ik word superblij van al die vrolijke gezichten. Dit smaakt naar meer. We zien het wel zitten om vaker voor bepaalde doelgroepen open te gaan.'

