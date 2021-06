Marktplaatsoplichter Milan verkocht spullen die hij helemaal niet had

Zes aangiftes leiden ertoe dat de politie een onderzoek gaat doen. De officier van justitie denkt dat er nog veel meer slachtoffers zijn, maar die hebben geen aangifte gedaan. Het hoogste bedrag dat Milan wist te ontfutselen was 210 euro, voor Starwars Lego. En daar had hij ook nog een manier voor bedacht om niet gepakt te worden: hij had Anil, een vriend van een schoolvriendinnetje, ingeschakeld om als geldezel te fungeren. 'Als iemand 115 euro overmaakte naar de rekening van Anil dan mocht die daar zelf 15 euro van houden, de rest ging naar Milan', zegt de officier van justitie.

De politie vindt chatgesprekken tussen de twee jongens waarin Milan tegen Anil zegt dat hij het geld moet pinnen. En de moeder van de verdachte blijkt al eerder gemeld te hebben dat ze zich zorgen maakt over haar zoon. Hij luistert niet meer naar zijn vader en hij zou mensen oplichten via internet. Als de jongen wordt opgepakt, in september 2017, ontkent hij in alle toonaarden. Maar Anil wijst hem op foto's aan, als de jongen aan wie hij het geld moest geven.

IP-adres van zijn moeder

De politie ontdekt ook dat het IP-adres van Milan's moeder is gebruikt voor in elk geval twee van de gevallen van oplichting. Milan heeft daar wel een verklaring voor: het netwerk van zijn moeder is openbaar en er zit geen wachtwoord op, dus misschien heeft er wel iemand voor de deur gestaan en het netwerk misbruikt. Maar dat blijkt niet te kloppen: zijn moeder heeft wel degelijk een wachtwoord.

De officier van justitie vindt dat er voldoende bewijs is voor de zes gevallen van oplichting. Ook al komen er maar twee van het IP-adres van Milan's moeder en staat één van die twee niet op de tenlastelegging. Ze ziet steeds dezelfde werkwijze, hetzelfde bankrekeningnummer van dezelfde geldezel en er is een verklaring van Anil. 'We zien dit heel veel. Burgers raken hun geld kwijt en verliezen zo het vertrouwen in het internet. Dat hij ook nog een geldezel gebruikte is extra kwalijk.'

Oude zaak

Wel houdt de officier er rekening mee dat het inmiddels bijna vier jaar geleden is dat Milan werd opgepakt. In plaats van een boete van 800 euro, wat normaal zou zijn, eist ze een straf van 600 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook zou hij de slachtoffers hun geld moeten terugbetalen.

De verdachte zelf is niet aanwezig en de advocaat die zich heeft gemeld heeft geen contact met de jongeman kunnen krijgen. Ze heeft geen idee waar hij uithangt en is ook niet gemachtigd om namens hem te pleiten. Daarmee komt de zaak snel tot een einde.

Weinig bewijs

De rechter betreurt het dat de verdachte er niet is. 'Maar hij heeft bij de politie steeds ontkent dus ik ga ervan uit dat hij dat vandaag weer zou doen.' Ze vindt slechts één aangifte bewezen, omdat bij de anderen het IP-adres niet klopt. De verklaring van Anil vindt ze in die zaken niet voldoende. Toch zegt ze over de zaak die overblijft: 'Het is een heel vervelend feit dat zorgt voor financiële schade en het schaadt het vertrouwen in Marktplaats.'

Omdat de aangiftes inmiddels bijna vier jaar oud zijn komt Milan er vanaf met een voorwaardelijke boete van 400 euro en een proeftijd van één jaar in plaats van twee. De vorderingen van de slachtoffers worden afgewezen, in vier gevallen omdat die zaken dus niet bewezen zijn. En in het geval van de wel bewezen zaak ,omdat de vordering niet is onderbouwd met bewijs.