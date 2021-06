Zeevonk trekt natuurliefhebbers naar de kust

Zeevonk is eigenlijk niets meer dan een enorme verzameling piepkleine, eencellige organismen. Wanneer de temperaturen oplopen vermenigvuldigt zeevonk zich in een razend tempo. Tijdens zwaar weer zinkt de zeevonk dieper naar beneden, maar wanneer de zee rustig blijft, komen ze naar het oppervlak. Zodra het buiten donker is, kleuren de golven aan het strand opeens felblauw wanneer het beweegt. 'Bijvoorbeeld door golfslag of als je met je voeten door het water gaat', legt Huub Mizee uit.

Foto: Corné Ouwehand

Het zit zo: het licht dat de zeevonk afgeeft, is het resultaat van een chemische reactie die plaatsvindt wanneer de zeevonk beweegt. De energie die daarbij vrijkomt wordt omgezet in licht, niet in warmte. Dat heet bioluminescentie. Het licht is blauw omdat dat de kleur is die het best zichtbaar is in het water. Naast zeevonk bestaan er ook vissen, insecten, kikkers, kwallen en zelfs paddestoelen met bioluminescentie.

Bijzonder fenomeen

Hoewel de temperaturen nog maar net geschikt zijn om zeevonk te zien, zijn veel liefhebbers al naar het strand getrokken om het bijzondere fenomeen in het echt te zien. Onder hen ook meteoroloog Wouter van Bernebeek, die zijn kans zag om een paar mooie foto's van de zeevonk maken.

Met de huidige weersomstandigheden zal de zeevonk voorlopig nog wel even te zien blijven langs vrijwel de gehele kustlijn. Goed nieuws voor liefhebbers van nachtelijke strandwandelingen dus.

