Supporters ADO voelen zich niet serieus genomen en vragen opnieuw gesprek met HFC aan

Het verzoek, in de vorm van een statement, dat afgelopen zaterdag door supportersverenigingen FCDH, Fansupport, Haagsche Bluf en Haags Supporterscollectief is gestuurd, is wel beantwoord door de HFC. 'Hoewel wij in principe bereid zijn om jullie te praten, is echter in gezamenlijk overleg van Directie NV ADO Den Haag en de aandeelhouders Stichting Toekomst ADO Den Haag en HFC ADO Den Haag besloten voorlopig niet afzonderlijk te praten met welke partij dan ook', is er in een reactie te lezen. 'Enerzijds hebben wij daarvoor begrip, anderzijds vinden wij het jammer vooralsnog niet op jullie verzoek in te kunnen gaan.'

Met die lezing zijn de fans het dan ook niet eens. 'Blijkbaar is de overname een onderonsje van de Directie NV ADO Den Haag en de aandeelhouders Stichting Toekomst ADO Den Haag en HFC ADO Den Haag, notabene de partijen die medeverantwoordelijk zijn voor de deplorabele situatie waarin de club nu verkeert', zeggen de supporters in niet te misverstaande woorden. 'Wij zijn het toekijken zat en, gezien alle steunbetuigingen via social media en het aantal supporters wat zich aanmeldt als vrijwilliger, de supporters ook.'

HFC is een gesloten vereniging en je kan alleen op voorspraak van de andere leden lid worden. De vereniging is houder van een bijzonder aandeel. Door het bijzondere aandeel kan niemand wijzigingen invoeren die betrekking hebben op de clubcultuur. De HFC moet het met de wijziging eens zijn. Oftewel: de HFC heeft een veto over zaken met betrekking tot clubcultuur zoals de kleuren of de naam. Daarnaast levert de HFC een lid aan de Raad van Commissarissen (RvC) van ADO. Ook heeft HFC een stem over aan wie de Chinese eigenaar zijn aandelen mag verkopen.

Donderdag om 19.00 uur ontmoeting bij het stadion

Fans hebben in een mail aan de HFC gevraagd om donderdag om 19,00 uur een ontmoeting bij het stadion te organiseren. 'Het is inmiddels echt tijd dat de supporters betrokken worden bij wat er allemaal gebeurt bij de club', zeggen de supportersgroepen in een gezamenlijk bericht 'We hebben de afgelopen jaren genoeg over ons heen gekregen en staan er toch steeds weer. Een club bestaat bij de gratie van haar supporters. Als jullie niet ingaan op dit verzoek tot een normaal overleg weten we hoe serieus jullie kijken naar de supporters die jullie zeggen te vertegenwoordigen.'

Met krachtige woorden sluiten de fans hun bericht af: 'Heren, trek jullie conclusies en stap op. De complete structuur van de club moet veranderen, de macht van de HFC en STA moet tegen het licht gehouden worden. Uitgaven moeten transparanter worden en bovenal, de achterkamertjespolitiek moet verdwijnen. Wij supporters eisen onze plek op en beraden ons op verdere acties.'

