Rotterdam The Hague Airport verwacht topdrukte deze zomer

Rotterdam The Hague Airport verwacht een drukke zomer. Het aantal ingeplande vluchten staat inmiddels op 80 procent vergeleken met de zomer van 2019, zegt woordvoerder van de luchthaven Raymond de Jong. 'Of ze ook echt vol zitten, is nog even afwachten.'

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) ziet de zomer hoopvol tegemoet, vertelt De Jong. 'De besmettingscijfers gaan omlaag en de vaccinatiegraad omhoog, dus de vraag van passagiers naar vluchten neemt toe. Tegelijkertijd zie je dat het allemaal nog erg grillig is. Veel landen in Europa staan nog op oranje, dus dat betekent dat we daar nog niet naartoe kunnen reizen. Er is nog geen duidelijkheid van de overheid hoe lang dit duurt en of deze landen in de zomervakantie toegankelijk zullen worden.'

De luchthaven verwacht eind juli 80 procent van het aantal vluchten te faciliteren ten opzichte van recordjaar 2019. 'In dat jaar vervoerden we in totaal 2,1 miljoen passagiers', zegt De Jong. 'Het aantal vluchten zegt alleen niets over het aantal passagiers, dus of ze ook echt vol zitten, is nog even afwachten.'

Uitbreiding hangt in de lucht

Momenteel vliegt Transavia vanaf Rotterdam op slechts vier bestemmingen, maar uitbreiding naar tien in de zomer hangt in de lucht. Met name Spanje is populair. De Jong: 'Sinds 22 april kunnen reizigers via ons vliegveld naar Faro, Malaga, Alicante en het Italiaanse Perugia. Daar kwam onlangs Ibiza bij.' Vliegmaatschappij Corendon blijft de komende tijd vanaf RTHA vluchten uitvoeren naar het Turkse Kayseri en TUI start begin juli met een kleine operatie naar Zakynthos, Palma de Mallorca, Antalya, Rhodos en Kos.

Op dit moment geldt er nog een reisverbod van en naar Marokko, een belangrijke lijn voor de luchthaven. 'We hopen dat die op 10 juni wordt opgeheven, zodat die vluchten ook kunnen worden hervat', aldus de woordvoerder.

Vliegverkeer jaar stilgelegen

Het vliegverkeer ligt sinds begin vorig jaar zo goed als stil en dat heeft zijn uitwerking niet gemist. 'We maken het jaar daarmee niet goed, maar die 80 procent ten opzichte van pre-corona zou in elk geval een mooi begin zijn. We zijn er natuurlijk ook afhankelijk van of landen Nederlanders toelaten. Maar zodra een land van oranje naar geel gaat, worden die vluchten meteen opgenomen in het schema.'

Intussen is de opschaling in volle gang en werft het vliegveld personeel om die operatie in goede banen te leiden. Verder gelden binnen de terminal de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en het dragen van een mondkapje en er wordt extra schoongemaakt. De Jong verwacht op dat vlak geen problemen. 'Wij staan voor veilig en verantwoord reizen. Bovendien zijn mensen die regels nu wel gewend.'

