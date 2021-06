Grootste partij van Den Haag: 'krachtpatser' nodig voor Zuidwest

De Haagse gemeenteraad praat donderdag over de plannen van het stadsbestuur voor Den Haag Zuidwest, de zogeheten Regiodeal. Dat is een project om verschillende problemen in de wijken van stadsdeel Escamp aan te pakken. De plannen daarvoor werden in de steigers gezet door toenmalig wethouder Richard de Mos, die daarvoor ook steun van het Rijk heeft gekregen.

In het akkoord dat met het kabinet is gesloten, staat dat er miljoenen beschikbaar zijn voor de aanpak van sociaal-economische problemen en de veiligheid in Den Haag Zuidwest. 'We staan voor een grote opgave en gaan werken aan een betere leefomgeving, goede voorzieningen en voldoende werk', aldus De Mos destijds. Na zijn gedwongen vertrek werd De Mos opgevolgd door Martijn Balster (PvdA).

Meer actie nodig

Raadslid Dubbelaar van de partij van De Mos, vindt dat er meer actie moet komen in het gebied. 'In Den Haag Zuidwest wonen 70.000 mensen die aandacht verdienen', stelt hij.

Daarom pleit de partij er bijvoorbeeld voor om meer Haagse werklozen aan de slag te helpen in het Westland, Rotterdam of de eigen stad bij het bestrijden van de groeiende afvalberg op straat.

Economie meer versterken

Verder zou onder aanvoering van een krachtige man of vrouw de economie in de wijk moeten worden versterkt. In voormalige schoolgebouwen in de Twickelstraat in Moerwijk of de Beatrijsstraat zou kleinschalige bedrijvigheid kunnen, aldus Dubbelaar. Hij pleit ook voor veel meer inzet van het stadsbestuur om banen dichtbij huis te helpen realiseren en ondernemers te helpen bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van leegstaand vastgoed. 'Niet lullen, maar poetsen bij het realiseren van banen.'

Dubbelaar wil verder dat het stadsbestuur er bij formateur Mariëtte Hamer op aandringt dat het nieuwe kabinet zorgt voor een Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Rotterdam Zuid, een vergelijkbaar gebied, krijgt al jaren miljoenen van het Rijk. Onder aanvoering Pastors worden daar radicalisering, criminaliteit, armoede, schooluitval en werkloosheid steeds verder teruggedrongen.

LEES OOK: Aanpak Den Haag Zuidwest op stoom: 'Wees er en zie mij, dat is genoeg'