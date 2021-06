Voorburgse fan schrijft biografie Kim Wilde: 'Ze speelde zelfs op mijn bruiloft'

Net zoals elke tiener luisterde Rijs in zijn jeugd naar de radio. Zo leerde hij ook de muziek van Kim Wilde kennen. 'Ik was tien toen haar debuutsingle Kids in America uitkwam', vertelt hij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Ik ging haar volgen en ze bleef maar leuke nummers uitbrengen. Op die manier werd ik al op jonge leeftijd fan.'

De liefde voor de muziek van de Britse artieste blijft Rijs bezighouden. 'Het bijzondere aan haar muziek dat het zo melodieus is. Het resoneert een beetje, waardoor het specialer blijft dan de muziek van andere artiesten. En het is gewoon mooi.'

Stond natuurlijk te shaken

Eind jaren '90 van de vorige eeuw wilde Rijs meer doen met zijn passie. Internet stond nog in de kinderschoenen en social media bestonden nog niet. 'Ik wilde een website maken, maar ik wist eigenlijk nog niet waarover', vertelt hij. 'Ineens dacht ik: ik doe Kim Wilde. Ik heb haar platen en artikelen en zo ben ik mijn eigen hobbysite begonnen.'

De website bleef ook in het Verenigd Koninkrijk niet onopgemerkt, merkte Rijs al snel. 'In 1998 begon ze weer met optreden. Toen ben ik ook naar Engeland gegaan om te kijken. Daar bleek haar management mijn site te kennen en daarom mocht ik haar na optredens spreken. De eerste keer stond ik natuurlijk te shaken, maar als het vaker gebeurt ga je eraan wennen.'

Marcel Rijs in 2005 met zijn grote idool Kim Wilde | Foto: Privéfoto

Toekomstige vrouw

De samenwerking beviel zo goed dat Rijs werd gevraagd om haar twee officiële websites te beheren. Dat hij hierdoor een echt goede band met met de zangeres opbouwde, bleek wel toen de Voorburger ging trouwen. 'Niet met Kim Wilde hoor', haast hij zich te zeggen. 'Maar mijn toekomstige vrouw zei dat als ik zo van haar muziek hield, ik maar moest zorgen dat ze op ons huwelijk kwam treden.'

En dat lukte Rijs ook nog. 'Ik heb heel bescheiden haar manager gebeld om te vragen wat er voor nodig zou zijn om Kim op mijn bruiloft te laten spelen. Hij zei dat ze in mijn geval wel iets konden regelen en drie maanden later stond ze bij ons in de Grote Marktstraat op mijn bruiloft. Dat was wel een heel bijzonder moment. Niet alleen mijn vrouw stond te kijken, ook alle gasten waren verrast. Het was wel het verhaal van de avond.'

Coherent verhaal is al bijzonder

Volgens Rijs is er zoveel te vertellen over de muzikante, dat hij op het idee kwam om een biografie over Wilde te schrijven. 'Ik heb in de loop der jaren veel informatie en spullen verzameld. Daarnaast werk ik ook als websitebeheerder bij de Koninklijke Bibliotheek, waardoor ik gemakkelijk in krantenarchieven en dergelijke kan duiken. Zo was er meer dan voldoende informatie voor een boek.'

De auteur is van mening dat het boek met als titel Pop Don't Stop een bijzonder werk is geworden. 'Alleen al het gegeven dat een coherent verhaal over Kim Wilde wordt verteld, is bijzonder. Normaal hoor je alleen over haar loopbaan in de jaren '80 en dat het in de jaren '90 minder ging en dat ze daarom ging tuinieren. Maar het verhaal is wel wat uitgebreider. Ik vertel hoe ze haar loopbaan met steun van haar vader is begonnen en bespreek ook alle nummers die ze heeft uitgebracht.'

Anton Corbijn

De lezer krijgt hierdoor een compleet beeld van de bekende artieste. Rijs is blij met de hulp die hij voor zijn boek heeft gekregen. 'De coverfoto is gemaakt door Anton Corbijn. Daar ben ik wel heel trots op. Daarnaast staan er veel foto's van Nederlandse en Belgische fotografen in. Ook van de latere jaren. Mensen zullen verbaast staan hoe mooi deze vrouw nog steeds is.'

