Niemand vervolgd na fataal roeiongeluk: leed te groot

Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor het dodelijke ongeluk eind vorig jaar op de Rijn bij Valkenburg. Een roeier kwam daarbij na een aanvaring met een vrachtschip om het leven. De stuurman van de roeisloep waarin het slachtoffer zat, had de duwbak moeten zien. Toch is een strafrechtelijke vervolging niet op zijn plaats, aldus het OM. Daarom wordt de zaak geseponeerd.

De twee boten kwamen op 13 oktober vorig jaar 's avonds met elkaar in botsing. Bij het ongeval raakte een van de roeiers, een 63-jarig lid van de Katwijkse roeivereniging Ferox zwaargewond. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij twee dagen later aan zijn verwondingen overleed.

Het Openbaar Ministerie heeft met onder meer een reconstructie geprobeerd te achterhalen wat er precies bij de Joop van der Reijdenbrug is gebeurd. Het vrachtschip kwam uit Katwijk, de roeiboot voer in tegenovergestelde richting. Bij de brug kwamen de twee boten met elkaar in aanvaring, waarbij alle roeiers in het water terechtkwamen.

Niet gezien

De schippers verklaarden allebei dat ze de ander niet hadden gezien. Uit de zogeheten schouw bleek dat de duwbak stuurboord hield, zoals de vaarregels voorschrijven. Ook werd duidelijk dat hij de roeisloep nauwelijks kon zien, ook al had de sloep de verplichte verlichting. Volgens het OM is het duidelijk dat de schipper van de duwbak niets te verwijten valt.

Bij de roeisloep is dit anders. Die hield tijdens het varen niet stuurboord aan. Dat is verplicht bij het passeren van andere schepen. De schipper van de roeiboot verklaarde door de brug het vrachtschip niet gezien te hebben. Het OM is van mening dat de schipper rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat er een ander schip onder de brug door zou varen.

Geen recht aan leed nabestaanden

Volgens het OM houdt dit echter niet in dat de schipper van de roeiboot in strafrechtelijke zin schuld heeft aan het ongeval. Hij heeft wel het Binnenvaartpolitiereglement overtreden. Op deze overtreding staat volgens het Openbaar Ministerie een beperkte straf.

Het OM ziet er echter vanaf om deze straf op te leggen. Deze straf zou geen recht doen aan het leed van de nabestaanden van de overleden roeier. Daarbij komt ook dat de schipper zelf in de sloep zat die werd overvaren en dat hij erg onder de indruk is van wat er is gebeurd. Het OM heeft daarom besloten ook de zaak tegen deze schipper te seponeren en geen straffen op te leggen voor het dodelijke ongeval.

