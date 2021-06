TU Delft onderzoekt nieuwe behandeling borstkanker: geen operatie of bestraling nodig

De TU Delft werkt aan een nieuwe behandelmethode voor borstkanker, waarbij het niet meer nodig is om de patiënt te opereren of te bestralen. Een magnetisch en radioactief geladen deeltje wordt ingespoten in de tumor, die vervolgens wordt vernietigd door het te verhitten. Het duurt nog wel zeker enkele jaren voordat de methode kan worden ingezet bij patiënten.

'De impact van de bestaande behandelmethodes is groot', zegt onderzoeker Krtistina Djanashvili van de TU Delft. 'Bij bestraling wordt vaak ook gezond weefsel vernietigd, chemotherapie is erg belastend voor het lichaam en als een borst moet worden geamputeerd heeft dat ook grote psychologische gevolgen.' Bij de nieuwe methode wordt een tumor van binnenuit bestreden.

Dit is de theorie: met een heel dunne naald worden zogenoemde nanodeeltjes in de tumor gespoten. Een nanodeeltje is piepklein, heeft heel bijzondere eigenschappen en komt in de natuur voor. Maar ze kunnen ook gemaakt worden, en dan kun je ze speciale eigenschappen meegeven. Dat is wat het team van Djanashvili heeft gedaan.

Twee grote voordelen

Het bijzondere van de deeltjes die de TU heeft ontwikkeld, is dat ze magnetisch zijn en radioactief. Dat is ook meteen de crux van deze methode. Het heeft dan twee grote voordelen: de tumor wordt van binnenuit bestreden en gezonde delen van het lichaam worden ontzien.

Even technisch: als dit deeltje in de tumor is ingespoten, kan het met magneten van buitenaf worden verwarmd. Tumoren kunnen niet tegen deze hitte en gaan dus kapot. Maar er is een kans dat er toch kleine delen van de tumor overleven. Daar komt de radioactiviteit om de hoek kijken. Op het moment dat de patiënt naar huis gaat, ruimt die radioactiviteit de rest op. Dat wordt ook wel 'interne bestraling' genoemd.

Samenwerking met Erasmus MC

Dat is dus de theorie, maar in de praktijk moet de nieuwe behandeling zich nog bewijzen. Het is dan ook nog niet duidelijk wanneer deze methode kan worden toegepast bij patiënten. Maar de Delftse onderzoeker is daar optimistisch over, vooral door de samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam. 'Medici zijn nu al onderdeel van het onderzoek', zegt ze. Het voordeel daarvan is volgens haar dat de wetenschappers zich niet blindstaren op de theorie, maar dat artsen direct kunnen zeggen waar ze in de praktijk tegenaan lopen.

Al met al denkt Djanashvili over een jaar of twee klaar te zijn voor praktijktesten. 'Dan wordt het voor andere partijen interessant om mee te gaan doen. 'De daadwerkelijke behandeling van een patiënt komt dan ook snel dichterbij', zegt ze. Praktijktesten worden niet aan de TU Delft gedaan, want daarvoor ontbreken de middelen. Dat moet gebeuren in het Erasmus.

KWF: interessante ontwikkeling

KWF Kankerbestrijding noemt de ontwikkelingen rondom de behandeling met de piepkleine magnetische en radioactief geladen nanodeeltjes veelbelovend en interessant. 'Nanogeneeskunde is een veelbelovende ontwikkeling binnen de oncologie die gerichtere en preciezere diagnostiek en behandeling mogelijk kan maken', zegt een woordvoerder.

Als blijkt dat de methode van de TU in de praktijk net zo goed werkt als het nu in theorie lijkt, kan deze behandeling ook worden toegepast op andere soorten kanker. Maar, benadrukt TU Delft-wetenschapper Kristina Djanashvili, het gaat echt nog jaren duren voor het daadwerkelijk kan worden ingezet.

