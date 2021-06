Boze studenten demonstreren tegen leenstelsel: 'Niet onze schuld!

Studenten moeten weer een basisbeurs krijgen en er moet compensatie komen voor wat ze zelf de pechgeneratie noemen. Dat is de boodschap van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young and United. Donderdag kwam op het Malieveld een groep studenten bij elkaar om hun ideeën kracht bij te zetten.

LSVb-Voorzitter Lyle Muns legt uit wat het doel is van de nationale studentenstaking. 'Het leenstelsel is ingevoerd met gedachte 'Ga maar geld lenen en betaal je studies maar met schulden'. Maar deze schulden zijn fors aan het toenemen. Het is nu zo ver dat verpleegkundigen of docenten een schuld van 30.000 tot 50.000 euro hebben. Hierdoor hebben zij een enorme achterstand.'

De LSVb wil dat studeren zonder schulden mogelijk wordt. Muns heeft een aantal ideeën hoe dit kan worden bereikt. 'We kunnen wat doen aan de huur die studenten voor hun kamers moeten betalen. Ook kan er worden gekeken of het collegegeld niet te hoog is. Of het minimumloon kan omhoog zodat de studenten alles makkelijker kunnen betalen.'

Pechgeneratie moet compensatie krijgen

De studenten willen niet alleen dat het leenstelsel verdwijnt, ze willen ook dat er aandacht komt voor de generatie die veel moest lenen. 'We zijn nu anderhalf jaar bezig met de 'Niet mijn schuld'-actie. Drie van de vier partijen die het leenstelsel hebben gesteund, hebben het idee inmiddels al teruggetrokken. Dat is mooi, maar er moet ook compensatie komen voor de studenten die wel veel geld hebben moeten lenen. Deze pechgeneratie moet een compensatie krijgen.'

De studenten vragen nu aandacht voor hun problemen in de hoop dat de partijen die straks een nieuw kabinet gaan vormen de studenten deze keer niet vergeten. 'In het vorige kabinet zijn twee tegenstanders van het leenstelsel de studenten vergeten', vertelt Muns. 'Dat mag niet nog een keer gebeuren, dus vandaar dat we ons vandaag laten horen.'

Gele stippen

De eerste 200 tot 300 studenten verzamelden zich om 13.00 uur op het Malieveld. Om de demonstratie zo 'coronaproof' mogelijk te maken, werden gele stippen neergelegd waar iedereen op moest gaan staan om voldoende afstand te houden. Ook worden mondkapjes uitgedeeld met teksten erop als 'Ik staak' en 'Niet mijn schuld'.

Voorzitter Tuur Elzinga van vakbond FNV is het roerend met de studenten eens dat ze niet opgezadeld mogen worden met een 'onverantwoord hoge schuldenberg'. Hij wees erop dat studenten een veel langere werkweek moeten maken dan werkenden, omdat ze naast een voltijdstudie die goed is voor veertig uur per week gemiddeld ook nog 12,5 uur per week aan bijbanen besteden. 'Dat is niet normaal', vindt de vakbondsbestuurder, want een gewone werkweek duurt maximaal veertig uur. 'Jullie zijn onze toekomst', zei hij tegen de studenten. 'Studeren is investeren in de economie en in de kwaliteit van de samenleving.'

LEES OOK: Studenten protesteren tegen huisjesmelkers: 'We worden uitgemolken'