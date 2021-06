Drie jonge ooievaars krijgen een ring: 'Zo kunnen we ze overal volgen'

Een hoogwerker moest eraan te pas komen om de dieren te kunnen bereiken. Caroline Walta van Vogelbescherming Den Haag stopte ze vervolgens in een grote boodschappentas. De vogels leken er rustig onder: 'Jonge ooievaars houden zich bij dreiging voor dood', vertelt Walta. 'De ouders laten aan de jongen weten dat ze zich gedeisd moeten houden, maar gaan er vervolgens wel zelf vandoor.' Van die eigenschap maken de ringers dan weer gebruik: ze halen de ooievaars een paar minuten uit het nest om ze te kunnen meten, wegen en ringen.

Walta doet dit werk al jaren. Ze is niet de enige. Het gebeurt door heel Nederland. 'We meten de snavel, de poten en vleugels om de gegevens met elkaar te kunnen vergelijken. En als we er toch zijn, doen we een ringetje om de poot', legt ze uit. Door de ooievaars een ringetje met een uniek nummer te geven, kan de Vogelbescherming ze blijven volgen. 'Zo hebben we al Haagse ooievaars gevonden in Spanje en zelfs een in Marokko.'

Elke ooievaar in Nederland krijgt een unieke code | Foto: Omroep West

Plastic in het nest

Bovenin het nest is het een beetje chaotisch. 'Naast takken en stro vinden we er tegenwoordig ook vaak plastic', vertelt Walta. Dat is niet goed. 'Het zorgt ervoor dat de nesten minder water doorlatend zijn, zo kunnen de dieren tijdens een flinke regenbui verdrinken.' De vogelbescherming haalt daarom veel plastic uit de nesten bij het ringen.

Het werk van Walta in de hoogwerker, die door de gemeente ter beschikking is gesteld, trekt veel belangstelling. Mensen komen langs met telefoons en camera's. Eén vrouw zit op een stoeltje door een verrekijker te kijken. 'Vanuit mijn huis heb ik zicht op het nest, ik weet wanneer er een ei wordt gelegd en wanneer er een uitkomt', vertelt ze. 'Als er wat gebeurt, geef ik dat door aan Caroline.' Een man, die aan de kant staat te kijken: 'Ik was gewoon aan het wandelen en dan kom ik ineens dit tegen, dit geeft een extra dimensie aan mijn dag.'

Er komen veel mensen af op de gebeurtenis | Foto: Omroep West

LEES OOK: 'Laagvliegende' ooievaars bouwen nest op Haags woonhuis