Haagse GroenLinks-leider Kapteijns wil door: 'Rechtse wolken moeten de stad uit'

Arjen Kapteijns wil lijsttrekker worden van GroenLinks in Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Dat maakt hij vrijdag bekend. De huidige fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad was in 2018 ook lijsttrekker. 'Juist vanwege de rechts-populistische wind die door de stad waait is een groot GroenLinks belangrijk.'

Kapteijns (47) loopt al lang mee op het Haagse stadhuis. In 2011 kwam hij in de gemeenteraad terecht en sinds 2015 is hij fractievoorzitter. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd hij lijsttrekker van GroenLinks en onder zijn leiding steeg de partij flink: van twee naar vijf zetels.

Volgens Kapteijns staat de stad voor enorme uitdagingen en is hij, met zijn politieke ervaring, kennis en netwerk, de juiste man op de juiste plek. 'De hardste klappen van de corona-crisis moeten nog komen, terwijl we tegelijkertijd de klimaatcrisis, de acute woningnood en de groeiende kansenongelijkheid moeten aanpakken', zegt hij. 'Hierbij is GroenLinks hard nodig. Zeker omdat er een rechts-populistische wind waait door de stad en er de komende jaren veel op het spel staat. We moeten keuzes maken die iedereen gaat raken. Daarom moeten we die rechts-populistische wolken de stad uit drijven.'

Roerige maanden

De partij heeft een aantal roerige maanden meegemaakt in het najaar van 2019. Dankzij de winst in 2018 kwam GroenLinks in het college terecht samen met VVD, D66 en Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Maar dit avontuur duurde niet lang. Al na anderhalf jaar viel de coalitie uiteen en werd Hart voor Den Haag uit het college gezet vanwege het corruptieonderzoek naar de ex-wethouders De Mos en Guernaoui. Sindsdien bestuurt GroenLinks de stad met VVD, D66, PvdA en CDA.

'Ik ben heel blij dat we de nieuwe coalitie in een wat kalmer politiek vaarwater hebben kunnen leiden', zegt hij. 'Deze vijf partijen hebben een basis gelegd waardoor we echt rust hebben gebracht.'

Kennis van nu

Kapteijns voerde namens zijn partij onderhandelingen met de coalitie waarvan Groep de Mos onderdeel was. 'We wilden recht doen aan de verkiezingsuitslag en konden ondanks de inhoudelijke verschillen een coalitieakkoord sluiten. Maar met de kennis van nu zouden we dat nooit meer doen', zegt hij terugkijkend.

'Het is mij wel duidelijk geworden dat we ons hebben vergist in Groep de Mos. Natuurlijk is iedereen onschuldig tot schuld is bewezen, maar de verdenkingen zijn zo groot dat verder besturen ondenkbaar was.' Ook is Kapteijns niet te spreken over de opstelling van de partij na de val van de coalitie. 'Groep de Mos is ontspoord, zowel wat betreft stijl als inhoud. Ieder incident grijpt de partij aan om moord en brand te schreeuwen en over alle schriftelijke vragen moeten debatten gevoerd worden. Niemand kan iets goeds doen, terwijl Groep de Mos zelf in het college geen deuk in een pakje boter heeft kunnen slaan.'

Lijsttrekkersverkiezing

Kapteijns is mogelijk niet de enige kandidaat die zich op zal werpen als lijsttrekker. Het lokale partijbestuur van GroenLinks wil een lijsttrekkersverkiezing organiseren met verschillende kandidaten. 'De vorige keer had ik geen tegenkandidaat, maar of dat dit keer weer zo is dat weet ik niet', zegt hij. 'Als het tot een lijsttrekkersverkiezing komt dan zie ik daar niet tegen op, alhoewel ik er ook niet naar uitkijk. Maar we zijn een levendige partij en in de partijdemocratie moet wat te kiezen zijn. Bovendien heb ik er alle vertrouwen in dat de leden mij net als de vorige keer het vertrouwen geven om door te gaan.'

De kandidatencommissie van GroenLinks wil kandidaten voordragen die 'gezamenlijk een afspiegeling zijn van ervaring en netwerk op de belangrijkste GroenLinks thema’s en de diversiteit en identiteit van de Haagse stemmers', staat op de website. Kapteijns realiseert zich dat hij op het punt van diversiteit slecht scoort. In zijn brief aan de partijleden schrijft hij daarom: 'Mijn bijdrage aan meer diversiteit op de kandidatenlijst is beperkt. Daar hoeven we geen doekjes om te winden. We staan met elkaar voor de opdracht de sprong te maken naar een meer inclusieve samenleving, zeker ook in de politiek. En ik ben me er steeds meer van bewust dat het noodzakelijk is dat dit schuurt met de witte privileges van mensen zoals ik.'

Afspiegeling

Kapteijns: 'Waarom ik dat in de brief heb geschreven? Ik vond het belangrijk om er iets over te zeggen, omdat ik vind dat wij als GroenLinks een partij moeten zijn met mensen met verschillende achtergronden. Het moet een goede afspiegeling zijn van de stad.'

Onder andere door de Black Lives Matter-beweging is hij zich steeds meer bewust geworden van dit thema. 'Ik heb nooit een vervelende ervaring gehad met de politie, op school of bij het vinden van een stage, werk of een woning. Dat komt mede door mijn witte kleur. En hoe langer je daar over nadenkt en je je daar meer bewust van wordt, hoe schokkender het eigenlijk is. Ik heb geprobeerd om mijzelf te onderwijzen in dit thema. Hoe meer je erover leest, hoe meer je het gaat zien.'

Vijf zetels

Kapteijns is ervan overtuigd dat zijn partij de huidige vijf zetels kan behouden. 'Ik denk dat dit kan, omdat we hebben laten zien dat we met onze twee wethouders concrete resultaten kunnen boeken. Ook gaan we straks met een stevig verhaal de campagne in.'

Tot 15 juni kunnen kandidaten zich bij GroenLinks melden als ze de strijd met Arjen Kapteijns aan willen gaan. Na de zomer kiezen de partijleden de nieuwe lijsttrekker. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.

