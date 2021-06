Burgemeester Bezuijen: Zoetermeer heeft extra politieagenten nodig

'Geef ons extra agenten!' Die oproep deed oud-burgemeester Charlie Aptroot eerder al aan de minister van Justitie en Veiligheid. Nu doet de huidige burgemeester, Michel Bezuijen (VVD), hetzelfde. Ook hij vraagt in een brief aan het ministerie om extra politieagenten in zijn stad. Een probleem dat leeft in de Zoetermeerse politiek: 'Qua politieagenten zitten we vér onder de landelijke norm', zegt David Weekenstroo van het lokale CDA.

Volgens Weekenstroo is het probleem direct zichtbaar. 'Het zorgt ervoor dat je minder blauw op straat ziet en dat je niet goed dieper op problemen in kan gaan, die in sommige wijken spelen. Alle basistaken worden uitgevoerd, maar alles wat we méér willen doen, waar we meer mankracht voor nodig hebben, daar zijn we zeer beperkt in', zegt hij.

Raadslid Jeffrey van Gils van de VVD ziet dat zaken met een hoge prioriteit wel worden aangepakt door de politie, maar het eerste dat blijft liggen zijn goede gesprekken met ouders wanneer een kind bijvoorbeeld het slechte pad op gaat. 'De vroegtijdige signaleringen zijn er wel, van kinderen die iets doen dat net niet erg genoeg is voor de politie om daar prioriteit van te maken. Eigenlijk zou je in een vroeg stadium al met die kinderen en ouders een gesprek willen voeren. Met voldoende capaciteit kun je problemen veel eerder oplossen en voorkomen dat het verder uit de hand loopt.'

'Dweilen met de kraan open'

'We hebben grootstedelijke problemen met hangjeugd en jeugdcriminaliteit, maar de politie heeft gewoon te weinig middelen voor een duurzame en lange termijnoplossing', vervolgt VVD'er Van Gils. 'Je bent continu aan het dweilen terwijl de kraan open staat. En juist om die kraan te sluiten heb je extra capaciteit nodig.'

Burgemeester Bezuijen schrijft in zijn brief aan het ministerie dat door het gebrek aan agenten continu keuzes gemaakt moeten worden over wat de politie wel of niet kan doen. Terwijl steeds vaker wordt gekeken of gemeenten iets kunnen betekenen bij het handhaven van de openbare orde. 'De gemeente krijgt er daardoor steeds meer taken bij. De druk bij de gemeentelijke handhavers en handhavingsjuristen neemt ook steeds meer toe. Het is daarom voor mijn stad van groot belang dat de formatie van de politie in Zoetermeer op volledige sterkte komt; het liefst zelfs wordt uitgebreid.'

Weekenstroo van het CDA denkt dat het capaciteitsprobleem voor alle gemeenten - en dus ook voor Zoetermeer - komt door te weinig instroom op de politieacademie. 'Begin 2018 vertelde Charlie Aptroot ons dat er weer een nieuwe lichting was gestart en dat er over drie jaar weer extra agenten beschikbaar zijn. Uiteindelijk krijgen we dan wel een aanvulling, maar niet in de aantallen die je wil.'

