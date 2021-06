Adriana gaat corona te lijf in Suriname: 'Iedereen neemt mijn diensten over'

'In mijn hart voelde ik wat ik moest doen', zegt Adriana. Ze staat met een mondkapje op in de vertrekhal van Schiphol naast collega's uit heel Nederland die zich ook hebben gemeld als hulpverlener. 'Vier jaar geleden heb ik mijn eindstage in Suriname gedaan. Ik heb daar toen een half jaar gewerkt en gewoond. Dus toen ik zag dat het nu daar voor ziekenhuizen code zwart is, wist ik wat ik moest doen.'

Maar toen kwam het probleem: in het Groene Hart Ziekenhuis stond ze 'gewoon' op het rooster en ze kon niet zomaar vervangen worden. Dus eigenlijk kon ze niet weg. Dat werd haar collega's te gortig. 'Het hele team heeft haar gesteund', zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. 'Ondanks de inspanningen van het afgelopen jaar, hebben haar collega's allemaal extra diensten op zich genomen.' En toen kon Adriana weg.

Hulpgoederen in de koffer

'We hebben veel werkkleding bij ons en ook medicijnen om daar af te geven', zegt ze vlak voor vertrek op het vliegveld. Ze is twee weken weg. Dat geldt voor iedereen die vrijdag meevliegt. Leider van de missie is Marc Sprenger, de voormalig directeur-generaal van het RIVM. Hij is ontzettend trots op het team dat uiteindelijk binnen een week is samengesteld. 'De situatie in Suriname is heel ernstig. Vergelijk het met tienduizend positief geteste mensen per dag in Nederland.'

De groep medisch personeel voor vertrek op Schiphol | Foto: Pranobe Oemrawsingh / Diaspora Medical Team

Er gaat niet enkel werkkleding mee. In het vliegtuig zitten medicijnen zoals antistollingsmiddelen en pijnstillers. Dinsdag gaat er ook beademingsapparatuur naar Suriname. Defensie heeft inmiddels twee 'zuurstoffabriekjes' overgevlogen, zodat het dreigende tekort aan zuurstof wordt afgewend. 'Het is belangrijk dat we goed luisteren naar wat mensen zelf nodig zeggen te hebben', zegt Sprenger. Hij wil voorkomen dat de Nederlanders het werk 'overnemen'. Er is in Suriname op dit moment vooral behoefte aan acute zorg.

Blij met de komst

Adriana Stouten heeft de afgelopen dagen veel contact gehad met Suriname. 'Zij zijn mijn oud-collega's van wie ik het vak heb geleerd. Ze zijn echt heel blij met onze komst.' Hoe lang de Nederlandse hulpmissie in Suriname duurt is niet duidelijk. Sprenger: 'Het kan gaan om weken, maar mogelijk ook om maanden.' Niet steeds dezelfde mensen. De groep die vrijdag vertrok wordt over twee weken 'afgelost' door nieuwe artsen en verpleegkundigen.

