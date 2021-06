'Het is niet goed gegaan op Scheveningen', wethouder reageert op overlast

‘De afgelopen dagen zijn niet goed gegaan op Scheveningen’, zegt verantwoordelijk wethouder Anne Mulder over de overlast van de afgelopen dagen bij mediapartner Den Haag FM. Ondanks het actieplan van de gemeente om de overlast op warme stranddagen tegen te gaan, is het deze week weer chaos op Scheveningen.

Het actieplan heeft tot nu toe niet het gewenste effect, erkent de wethouder. ‘Er was enorme overlast, zoals geluidsoverlast en jongelui op de boulevard. Dat is niet goed’, blikt Mulder terug bij Den Haag FM.

Vorig jaar augustus liep het op Scheveningen helemaal uit de hand. Daarom stelde de gemeente voor deze zomer een actieplan op, met meer handhavers, strenger parkeerbeleid en een speciale app waarmee bewoners overlast kunnen melden.

Geluidsoverlast en jongelui op boulevard

Maar het plan heeft nog niet het gewenste effect, zo blijkt de afgelopen dagen. ‘Ik baal echt voor de bewoners. Want we horen de klachten. Er was enorme overlast, zoals geluidsoverlast en jongelui op de boulevard. Dat is niet goed.’

Toch is er volgens de wethouder al veel gedaan om de overlast tegen te gaan. ‘Er zijn veel bekeuringen uitgedeeld, automobilisten aangehouden die te veel lawaai maakten. Maar het blijkt dat dat nog onvoldoende is.'

Wegen afzetten en extra handhavers

Daarom besloot burgemeester Jan van Zanen donderdagavond vanaf 18.00 uur meer wegen af te zetten en extra handhavers naar Scheveningen te sturen. ‘Bewoners zijn blij dat dat is gebeurd, dat zag ik ook op sociale media’, vertelt Mulder. ‘We blijven dat de komende dagen volhouden.’

Volgens de wethouder moet het actieplan voortdurend geëvalueerd blijven worden. ‘We moeten nog steeds leren van dit plan. En bijvoorbeeld handhavers inzetten op het juiste moment. Als ze er al om 10.00 uur staan, maar de overlastgevers komen pas in de avond. Dat is ook leren voor ons.’

'Een badplaats heeft altijd wat overlast'

Maar Mulder houdt ook een slag om de arm. ‘We lossen het nooit helemaal op. Een badplaats heeft altijd bezoek en altijd wat overlast. Dat moeten we indammen. We zetten echt alles op alles om dat te doen.’

Om sneller te kunnen ingrijpen, zou er een app komen waarmee bewoners overlast kunnen melden. Die app is nog niet af. ‘Hij wordt nu getest, ook door bewoners. Ik voel het ongeduld, maar het moet wel kloppen. Met de techniek gaat het soms niet zo snel als je zou willen. Maar hij is bijna klaar’, belooft de wethouder.

Tot die tijd roept hij op dat mensen overlast moeten blijven melden. ‘Afgelopen dagen kregen we ook tientallen meldingen. Blijf dat doen! Dan krijgen we inzicht waar het is en kunnen we gerichter handhaven’, drukt Mulder de Scheveningers op het hart.

Meerdere bewoners ervaren sinds donderdagavond wel minder overlast dan de voorgaande dagen, zo valt te lezen in de Facebookgroep Overlast op Scheveningen. ‘Wat een wereld van verschil’, zegt een bewoner. ‘Nu volhouden’, luidt zijn advies aan de gemeente en politie. Een bewoonster reageert blij: ‘Zo fijn dit! Regelmatig politie en handhaving, mag ook een keer gezegd worden.’

'Zo doorgaan tot eind oktober'

Een andere bewoonster zegt: ‘Wat een rust, volgens mij zijn er wegen afgesloten. Heerlijk.’ Ze stelt voor: ‘Zo doorgaan tot eind oktober.’ Weer een andere bewoonster is blij dat de geluidsoverlast is verminderd. ‘Heerlijk, zo kon ik mijn tv gewoon verstaan, zonder er vlak voor te gaan zitten.’

Roos Padmos, een actieve bewoonster die aan de basis van het vrouwenprotest vorige zomer staat, oogt ook tevreden. ‘We zijn er nog niet, maar nu zijn eindelijk de eerste echte stappen gezet na zo lang op papier blijven hangen. Ik heb vanavond mijn WhatsApp roodgloeiend gehad en wat ben ik trots op wat er nu eindelijk gebeurt’, zegt ze.



