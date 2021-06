Libanontribunaal in Leidschendam: 1 miljard voor één keer levenslang?

De kans is groot dat het Libanontribunaal in augustus zijn deuren moet sluiten | Foto: Omroep West

Een miljard euro heeft het Libanontribunaal gekost. Het voormalige AIVD-gebouw in Leidschendam was de afgelopen elf jaar het decor van het Hariri-Tribunaal. Maar eind juli is het geld op en moet het proces tegen de plegers van een bomaanslag in Beiroet waarschijnlijk worden beëindigd. Zes vragen (en antwoorden) over het omstreden tribunaal.

Wat doet het Libanontribunaal?

Het Hariri-tribunaal werd in 2009 opgericht om de toedracht te onderzoeken van de bomaanslag in Beiroet, waarbij de Libanese ex-premier Rafiq Hariri en 21 anderen omkwamen. Die moord zorgde voor een enorme woede in Libanon. Deze boosheid was vooral gericht op buurland Syrië, dat op dat moment een grote invloed had in het Aziatische land. Hariri was een fel tegenstander van de Syrische bemoeienis in zijn land. Vermoedelijke is dit ook de reden dat hij is vermoord.

Na de bomaanslag ontstonden er grote straatprotesten in Libanon. Voor Syrie was dit uiteindelijk de reden om de militairen die het in Libanon had terug te trekken. Dit was een vorm van gerechtigheid voor de Libanese bevolking. Maar het was niet voldoende. Vandaar dat het tribunaal is opgericht om de mensen achter de bomaanslag te berechten.

Waarom staat het tribunaal in Leidschendam?

In het verdeelde Libanon was er geen kans op een eerlijk en veilig proces. Daarom besloot de VN-Veiligheidsraad, mede op verzoek van de toenmalige Libanese regering, om een internationaal tribunaal op te richten. Eerst werd gedacht aan Cyprus, maar ook Nederland kwam in beeld.

Vanwege de hoge veiligheidsrisico’s rondom de rechtszaken, was er een gebouw nodig dat goed beveiligd kon worden. Zo viel de keuze op het voormalige AIVD-gebouw in Leidschendam. De gunstige ligging dichtbij Den Haag, de stad van vrede en recht, speelde hierbij een belangrijke rol. In 2007 besloot het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het Hariri-Tribunaal naar Leidschendam zou komen.

Het gemeentebestuur was niet blij met deze komst, maar in een brief aan de inwoners liet het gemeentebestuur weten niets aan de komst van het tribunaal te kunnen doen. Het gebouw was eigendom van de Rijksgebouwendienst, waardoor de komst definitief was. In 2009 werd het tribunaal officieel geopend.

Wie betaalt dat?

Het tribunaal heeft al meer dan een miljard euro gekost. Iets meer dan de helft van het geld voor het tribunaal komt van vrijwillige donateurs en de rest wordt betaald door Libanon. Maar dat land verkeert al ruim anderhalf jaar in een hevige economische crisis. De VN zegde in maart toe 75 procent van de Libanese kosten te dekken. Dat blijkt echter niet voldoende om het tribunaal te financieren, omdat veel andere andere toegezegde bijdragen nog niet zijn binnengekomen.

'Ondanks alle maatregelen die we hebben genomen, zoals mensen ontslaan en de kosten tot een minimum beperken, dreigen we de deuren te moeten sluiten', zegt bestuurder David Tolbert in een persstatement. Het tribunaal zegt te hopen op een oplossing, zodat er gerechtigheid en antwoorden kunnen komen voor de slachtoffers en nabestaanden van het terrorisme in Libanon.

Wat leverde het op?

Het tribunaal heeft in de afgelopen 11 jaar bijna driehonderd getuigen gehoord en meer dan 150.000 pagina’s aan bewijsstukken verzameld in de zaak tegen vier verdachten. Een van deze verdachten is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Maar omdat hij op de vlucht is geslagen kan hij die straf niet uitzitten. Wel staat er een internationaal opsporingsverzoek uit op zijn naam. De andere drie verdachten zijn vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs.

Wat zou een sluiting voor gevolgen hebben voor de gemeente Leidschendam-Voorburg?

Als het tribunaal inderdaad zou moeten sluiten, is dat vooral slecht nieuws voor de slachtoffers en hun nabestaanden, die al meer dan vijftien jaar op gerechtigheid wachten. Bovendien betekent sluiting volgens het tribunaal zelf 'een aanmoediging voor de daders om zonder afschrikking of angst nog meer terroristische aanslagen te plegen.'

Bij het tribunaal werken driehonderd mensen en die zouden bij een faillissement hun baan kwijtraken. Dit zijn voornamelijk internationale medewerkers uit bijvoorbeeld Libanon. De gemeente Leidschendam-Voorburg zegt zelf 'geen bemoeienis' te hebben met het tribunaal en weet niet hoeveel medewerkers er uit de gemeente komen.

Wat vinden buurtbewoners van het tribunaal?

Buurtbewoners in Leidschendam waren al gewend aan het gebouw. 'Het ziet eruit als een gevangenis', zegt Melle die er tegenover woont. Een andere bewoner noemt het 'een doorn in het oog'. Beide mannen hopen dat het tribunaal weggaat en er woningen voor in de plaats komen. 'De woningnood is hoog. En dan met name voor mensen met gemiddelde salarissen. Hier in de gemeente worden allemaal dure huizen gebouwd. Het zou mooi zijn als er betaalbare woningen gebouwd kunnen worden op deze plek.'

LEES OOK: Terreurproces van start in Leidschendam