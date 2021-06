Bredemeijer mogelijk het nieuwe gezicht van CDA Den Haag

Hilbert Bredemeijer is kandidaat-lijsttrekker voor het CDA. Wie is hij?

Het CDA in Den Haag heeft wethouder Hilbert Bredemeijer (37) naar voren geschoven als kandidaat-lijsttrekker voor de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022. Als hij door de leden gekozen wordt, treedt Bredemeijer in de voetsporen van Karsten Klein, die jarenlang de partij leidde. Omroep West sprak met de gedoodverfde nieuwe partijleider van het CDA in Den Haag.

Wie is Hilbert Bredemeijer?

'Ik heb een gezin, ben getrouwd, heb drie kinderen en ik woon in Loosduinen. Ik ben volwassen geworden in Den Haag, ik ben vader geworden in Den Haag, ik heb mijn vrouw leren kennen in Den Haag. Den Haag is mijn stad.'

Waaróm is Den Haag uw stad?

'Waar ik ongelofelijk van geniet, is de ligging van Den Haag, aan de kust. Daarnaast ben ik er trots op dat, ondanks dat de stad dichtbevolkt is, wij in staat zijn om de stad groen te houden. Voor mij ligt er daarom een belangrijke uitdaging om de stad nog groener te maken. Ook vind ik het mooi dat we een saamhorige stad zijn, terwijl er tegelijkertijd veel verschillen zijn.'

Voelt u zich meer Hagenees, Hagenaar, Scheveninger of Loosduiner?

'Op dit moment voel ik mij Loosduiner, maar bovenal Hagenaar.'

Wat is het verschil eigenlijk?

'Er is volgens mij eigenlijk geen verschil. Ik ben hier niet geboren en getogen, maar ik ben hier wel volwassen geworden en ik woon hier inmiddels meer dan de helft van mijn leven. Ik voel mij dus onderdeel van deze stad.'

Hoe voelt het om mogelijk in de voetsporen te treden van Karsten Klein, iemand die jarenlang de partij geleid heeft?

'Ik hoop dat de leden mij het vertrouwen geven. Karsten heeft zich acht jaar als wethouder ingezet voor de samenleving op een manier die bij het CDA past. Het CDA zet de samenleving namelijk in zijn kracht. De overheid is er voor de samenleving en de stad maakt de samenleving. In de tijd van Karsten deed het CDA dat ook en dat wil ik graag voortzetten.'

Wat betekent de C in het CDA voor u?

'Ik ben christelijk opgevoed en ik vind het belangrijk om aan mijn kinderen mee te geven waar dit land en deze stad vandaan komen met de christelijke traditie die daarbij hoort. De CDA-fractie in Den Haag is een mooi voorbeeld van hoe de C binnen het CDA wordt beleefd. We hebben in onze fractie een christen, een moslim en een hindoestaan zitten. Met z'n drieën vormen zij wat het CDA in deze stad voor elkaar wil krijgen, namelijk een stad waar iedereen ertoe doet en waar je met elkaar de stad maakt.'

Dat klinkt heel mooi, maar hoe maak je nou met elkaar de stad als de verschillen zo groot zijn?

'De verschillen zijn groot en als we niet oppassen worden de verschillen alleen maar nóg groter. In onze stad zijn we gewend geraakt aan een 'wij tegen zij'- cultuur. En als overheid heb je de taak om die verschillen te verkleinen.'

Hoe dan?

'Door naast de mensen te gaan staan. Door ervoor te zorgen dat wij als overheid niet alleen maar regels maken en handhaven op basis van wantrouwen. We moeten de mensen het vertrouwen geven om het met elkaar te doen.'

Tot slot wilde ik u een aantal keuzes voorleggen. Allereerst: naar sporten of naar school?

'Zo zeg... Dit is een gewetensvraag. Toen ik naar school ging, ging ik het liefste naar de gymles en het mooiste zou zijn als er op scholen veel meer gesport en bewogen wordt. Maar ik kies voor sporten.'

Fietsen of hardlopen?

'Hardlopen.'

Wethouder of fractievoorzitter?

'Dat vind ik allebei even mooi. Als ik maar mijn verhaal kan vertellen en doen wat het beste voor de stad is vanuit de CDA-ideologie. Ik blijf heel graag wethouder, want ik zie dat ik als wethouder echt wat voor elkaar kan krijgen op het gebied van de leefbaarheid van de stad. Den Haag is de dichtstbevolkte stad van Nederland en we moeten echt oppassen dat we geen groen inleveren, dat we voldoende onderwijsfaciliteiten houden...'

Kort graag en even kiezen...

'Ik moet echt kiezen? Dan kies ik voor wethouder.'

Tour de France of de City Pier City?

'Zelf loop ik ieder jaar de CPC. De Tour is net een stapje te hoog voor mij, dus ik kies voor de CPC.'

Frank de Boer of Ronald Koeman?

'Ronald Koeman. Dat kwam er volgens mij iets te snel uit.'