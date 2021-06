Voorarrest complotdenker Bodegraven met twee weken verlengd

Het voorarrest van een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag met twee weken verlengd. De man - een actief complotdenker - wordt verdacht van opruiingen en bedreigingen. Hij moet zich op 22 juni voor de rechtbank in Den Haag verantwoorden.

De man werd woensdag aangehouden in Siddeburen. Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder al weten dat de man één van de complotdenkers is die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zoekt in verband met beschuldigingen over het bestaan van een pedo-satanisch netwerk in die gemeente. Daarover dient maandag een kort geding bij de Haagse rechtbank. De gemeente wil dat drie mensen die zij verantwoordelijk acht voor onder meer 'de verstoring van de openbare orde door het doen van onrechtmatige uitlatingen op het internet' daarmee stoppen.

De complotten leidden uiteindelijk tot een actie waarbij zeventig tot tachtig sympathisanten op een begraafplaats in Bodegraven bossen bloemen en bordjes plaatsten op de graven van kinderen. Een van de aanwezigen daar was een vrouw uit Terneuzen die onlangs is veroordeeld tot zes weken cel omdat ze in een video een Nederlandse vlag in brand stak, waarop ze had geschreven dat RIVM-directeur Jaap van Dissel een pedo is.

Uiteindelijk kondigde de gemeente een noodverordening af voor de begraafplaats.

