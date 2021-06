Kindje (2) per ongeluk opgesloten in hete auto; politie slaat raam in

BOSKOOP -

De hulpdiensten zijn vrijdagochtend met spoed in actie gekomen, omdat een kindje van twee jaar oud was opgesloten in een geparkeerde auto. De wagen stond in Boskoop vol in de zon, waardoor het binnenin al snel warm werd. 'De auto was op slot gegaan met alle sleutels van de auto en het huis er nog in', meldt de politie. 'Er was dus haast geboden.'