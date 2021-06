Einde aan de lockdown: deze versoepelingen zijn vandaag ingegaan

Horeca

Cafés en restaurants mogen weer binnen gasten ontvangen. Ook worden de openingstijden verruimd: mensen zijn nu welkom tussen 6.00 en 22.00 uur. Dat geldt ook voor terrassen. Per tafel mogen er tussen 18.00 en 22.00 uur twee shifts zijn. Afhalen en bezorgen mag vanaf 5 juni tot 1.00 uur 's nachts.

Zomaar uit eten gaan kan niet want er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo zijn een reservering, registratie en gezondheidscheck verplicht, net als een vaste zitplek aan een tafel. Er mogen vier mensen aan een tafel zitten die anderhalve meter afstand houden - dit geldt dan weer niet voor kinderen tot en met twaalf jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. En er mogen vijftig personen binnen zijn, exclusief personeel.

Terrassen mogen vanaf 5 juni weer tot 22.00 uur open | Foto: ANP

Musea, bioscopen en sauna's

Naast de horeca zijn er een hoop andere binnenlocaties die weer open mogen. In pretparken mogen de attracties die binnen zijn weer gaan draaien en ook culturele instellingen als musea, theaters en bioscopen gaan open. Sauna's en zonnebankstudio's mogen ook weer mensen ontvangen, net als casino's, escape rooms en zwembaden (voor recreatief zwemmen).

Wel gelden ook op al deze locaties voorwaarden. Op locaties waar mensen zich verplaatsen - neem bibliotheken of musea - mag er maximaal één persoon per tien vierkante meter aanwezig zijn. Op plekken waar mensen vooral op een plek zitten, zoals in de bioscoop of het theater, mogen er maximaal vijftig personen per ruimte aanwezig zijn. Zij moeten wel op anderhalve meter afstand zitten. Er is een uitzondering: in grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen geldt een maximum van 250 bezoekers op anderhalve meter afstand.

Ook goed om te weten over kunst en cultuur: het beoefenen daarvan mag weer. Orkesten mogen bijvoorbeeld weer repeteren.

Sporten met vijftig personen

Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal vijftig personen. En als het nodig is voor het sporten hoeven zij ook geen anderhalve meter afstand meer te houden. Competities mogen boven de achttien nog niet gespeeld worden, maar sporters van dezelfde club mogen wel wedstrijden tegen elkaar spelen.

Kleedkamers, douches en sportkantines mogen vanaf dit weekend ook weer open. Wel met een verplichte reservering.

Thuisbezoek en thuiswerken

Het advies voor thuisbezoek verandert ook vanaf 5 juni. Het advies was eerst om maximaal twee mensen per dag te ontvangen. In het nieuwe advies staat dat je maximaal vier mensen mag ontvangen. De maximale groepsgrootte buiten verandert ook en gaat naar vier personen. Dat houdt dus in dat je samen met drie andere personen buiten mag zijn.

Kun je thuiswerken? Dan blijft dat voorlopig de norm. Wel mogen interne teams weer samenkomen voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling en scholing.

Toegangsbewijzen

Misschien vraag je je af hoe het met toegangstesten zit? Die zijn niet verplicht, al deze locaties mogen dus open zonder dat mensen zich eerst moeten laten testen. Maar als locaties het willen, mogen zij het wel invoeren. Dan mogen ze namelijk meer bezoekers ontvangen dan vijftig.

Een theater of restaurant mag dus vijftig mensen ontvangen zonder toegangstest, maar met toegangstest mogen ze er net zoveel ontvangen als er in hun zaak of zaal past - zolang bezoekers maar anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar.

