Coronavirus: RIVM meldt 2160 nieuwe besmettingen, ook minder patiënten in ziekenhuizen

Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt verder

Het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal met 2160 toegenomen, meldt het RIVM. Een dag eerder lag dat aantal na aanpassing op 2424, waar aanvankelijk 2440 besmettingen werden gemeld.

Gemiddeld werden er de afgelopen zeven dagen 2441 nieuwe coronabesmettingen per dag ontdekt. Vrijdag lag dat niveau nog op 2616.

Ziekenhuizen behandelen momenteel nog 1009 coronapatiënten. Dat betekent dat het aantal in de komende dagen mogelijk kan dalen tot onder de 1000, en dat zou voor het eerst sinds 6 oktober zijn.

Muzikale ode aan alle kroegbazen

De kroegen mogen morgen weer open. Speciaal daarvoor werd het nummer 'Terug naar ons café' gemaakt. In de clip zijn veertien kroegen te zien uit onder meer Den Haag, Scheveningen en Voorburg die komend weekend eindelijk weer open mogen.

Van Dissel: 'Prikken vanaf 12 jaar verlaagt verspreiding virus'

Als kinderen vanaf 12 jaar een coronavaccin toegediend krijgen, zal dat de verspreiding van het virus komende winter flink beperken. Dat vertelt RIVM-directeur Jaap van Dissel aan het AD. 'De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo'n 15 procent afneemt als je kinderen vanaf 12 jaar hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden', zegt hij.

In landen als Duitsland en Frankrijk is het Pfizervaccin al goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. In Nederland is dat nu 16 jaar. Van Dissel: 'Daar hoop je ook het nodige van te leren. De Gezondheidsraad adviseert hier nog over, maar volgens onze prognoses heeft het effect,' zegt de RIVM-baas.

Van Dissel voorziet een rustige zomer: 'We zitten in een totaal andere fase met nu bijna tien miljoen vaccinaties. Dat is een zeer belangrijke verandering. Tot voor kort hadden we alleen niet-medische maatregelen, contactvermindering en isolatie, om het virus te remmen. Nu hebben we vaccins. En die lijken te doen wat ze zouden moeten doen: ze remmen het virus met tussen de 50 en 90 procent volgens de laatste onderzoeken, en ze zorgen ervoor dat na blootstelling mensen veel minder vaak ziek zijn, tot wel 90 procent. Dan zie je daarop een afname van het aantal patiënten zoals we die nu zien.'

Einde aan de lockdown

'Feitelijk komt er een einde aan de lockdown', kondigde demissionair premier Mark Rutte vorige week aan. En nu is het dan zover: de versoepelingen die horen bij de volgende stap van het openingsplan gaan dit weekend in.

Lees hier wat er vanaf zaterdag weer mogelijk is.

Zestigplussers mogen afspraak maken voor vaccin Pfizer of Moderna

Zestigplussers die niet zijn ingegaan op hun uitnodiging voor een coronaprik met AstraZeneca krijgen vanaf zaterdag de kans een nieuwe afspraak te maken. Zij ontvangen dan een vaccin van Pfizer of Moderna. Coronaminister Hugo de Jonge maakte dinsdag bekend dat de 'weigeraars' een herhaaloproep krijgen voor een ander vaccin tegen het coronavirus. Dit terwijl het kabinet eerst volhield dat er wordt geprikt 'wat de pot schaft' om het vaccinatieprogramma niet onnodig ingewikkeld te maken.

Een groep zestigplussers vroeg om een andere regeling na berichten over trombose en een tekort aan bloedplaatjes als een zeldzame bijwerking van het vaccin van AstraZeneca. Een petitie om de groep zestigers een ander vaccin te geven werd zo'n 17.000 keer ondertekend.

Vanaf zaterdag krijgen ook negentigplussers die nog niet zijn ingegaan op een vaccinatie-uitnodiging een herhaaloproep. Half juni krijgen zeventigers die nog geen prik lieten zetten een brief en eind juni zijn 65 tot en met 69-jarigen aan de beurt. Tachtigers zijn tussen 20 april en 1 mei al opgeroepen, omdat de vaccinatiegraad in deze groep eerder wat achter leek te blijven.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.