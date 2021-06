Coronavirus: Aantal coronapatiënten opnieuw onder de 1000, ook minder besmettingen

Alle middelbare scholen moeten verplicht hun deuren openen, het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw onder de 1000 en vanaf maandag zetten alle GGD'en een stempel in de gele inentingsboekjes van de gevaccineerden die daar bij de priklocatie om vragen.

'GGD'en kunnen jongeren nog deze zomer vaccineren als dat moet'

Mocht het kabinet beslissen ook jongeren van 12 tot 18 jaar te laten vaccineren tegen het coronavirus, dan is het voor de GGD'en mogelijk haalbaar om daar begin september mee klaar te zijn, denkt voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland. 'Als we dat gaan doen, denk ik niet dat het tot heel grote vertraging leidt in de vaccinatiecampagne', zei Rouvoet maandag op NPO Radio 1.

De GGD'en zouden het volgens de voorzitter van de brancheorganisatie "goed aankunnen" om ook jongeren te prikken. Een besluit daarover is nog niet genomen. 'Mijn verwachting is dat het er wel aan zit te komen eerlijk gezegd', blikte Rouvoet vooruit.

Het kabinet wacht eerst nog een advies van de Gezondheidsraad af, dat naar verwachting later deze week verschijnt. Diverse Europese landen, zoals Duitsland, Polen en Roemenië, hebben al besloten ook pubers in te enten tegen het virus.

Minder dan 1500 coronagevallen, voor het eerst sinds september

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 1490 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds 15 september komt het aantal positieve tests in een etmaal onder de 1500 uit.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 15.445 meldingen van positieve tests gekregen. Dat komt neer op gemiddeld 2206 per dag, en ook dat is het laagste peil sinds september.

Den Haag telde de meeste nieuwe gevallen. In de hofstad kregen zeventig inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. In Rotterdam werden zestig besmettingen bevestigd. Daarna volgen Amsterdam (57), Eindhoven (27), Zoetermeer (24), Utrecht, Den Bosch en Leeuwarden (elk 21). In 66 gemeenten testte helemaal niemand positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om een inwoner van Utrecht, iemand uit Venlo en een inwoner van Eijsden-Margraten. Het kan zijn dat zij al eerder zijn overleden en dat dit nu pas wordt geregistreerd. Bovendien zijn niet alle recente sterfgevallen verwerkt. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dat vaak op maandag doorgegeven aan het RIVM, waarna het in de cijfers van dinsdag wordt meegenomen.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw onder de 1000

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen maandag 993 coronapatiënten, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de tweede dag op rij dat er minder dan duizend mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet houden.

Op de intensive cares werden afgelopen etmaal zeven nieuwe patiënten met corona opgenomen. Omdat er acht mensen werden ontslagen of overleden, liggen er nog 343 coronapatiënten op de ic's, één minder dan zondag. Ter vergelijking: precies een maand geleden, op 7 mei, werden nog 44 nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen.

De verpleegafdelingen namen afgelopen 24 uur 51 nieuwe coronapatiënten op, maar de totale bezetting daalde eveneens. Er liggen momenteel 650 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in de klinieken.

Vanaf maandag kunnen ziekenhuizen hun ic-capaciteit afschalen, maakte het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vorige week bekend. Landelijk moeten er nu nog minimaal 1150 ic-bedden beschikbaar blijven, het niveau van voor de coronacrisis. In april moest de capaciteit juist nog omhoog naar 1550 ic-bedden. Vorig jaar - tijdens de eerste coronagolf - schaalden de ziekenhuizen op naar 2200 ic-bedden, maar toen werd vrijwel alle reguliere zorg verder gestaakt.

Ook Moderna vraagt goedkeuring vaccin voor tieners

Ook Moderna wil dat zijn coronavaccin kan worden toegediend aan Europese kinderen van 12 jaar en ouder. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

Die waakhond keurde eerder het vaccin van Pfizer en BioNTech goed voor tieners. Meerdere Europese landen hebben inmiddels besloten om ook 12-plussers te vaccineren. Nederland wacht met een besluit tot de Gezondheidsraad er advies over heeft uitgebracht.

Moderna heeft ook Canada gevraagd het vaccin goed te keuren voor kinderen, en in de Verenigde Staten zal die vergunning eveneens worden aangevraagd.

Bij de laatste proeven kregen ongeveer 2500 kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud het Moderna-vaccin toegediend. Niemand van hen liep het coronavirus op. Bovendien kregen ze geen ernstige bijwerkingen, het bleef beperkt tot onder meer hoofdpijn, vermoeidheid en pijn op de prikplek.

Inspectie handhaaft nog niet bij scholen die niet volledig openen

De Inspectie van het Onderwijs heeft tot nog toe niet handhavend opgetreden tegen middelbare scholen die nog niet helemaal opengaan. 'We blijven inhoudelijk in gesprek met de schoolbesturen, dat is altijd de lijn geweest', laat een woordvoerder weten. Een exact overzicht heeft de inspectie op dit moment niet.

21.000 zestigers maken prikafspraak voor ander coronavaccin

Dit weekend hebben 21.000 mensen van 60 tot 64 jaar oud die geen AstraZeneca-prik hebben genomen alsnog een afspraak gemaakt voor een coronavaccinatie met Moderna of Pfizer.

Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandagochtend bekendgemaakt. Het ministerie vond het spannend of zich veel mensen voor de prik zouden melden, maar de belangstelling lijkt mee te vallen.

Burgemeesters bespreken voortgang corona zonder ministers

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreekt maandag in Utrecht hoe het gaat met de coronamaatregelen. Bij de bespreking zijn ditmaal geen ministers aanwezig. Gewoonlijk schuift justitieminister Ferd Grapperhaus elke week aan en vaak ook coronaminister Hugo de Jonge.

Alle GGD'en stempelen coronaprikken in gele boekjes

Vanaf maandag zetten alle GGD'en een stempel in de gele inentingsboekjes van de gevaccineerden die daar bij de priklocatie om vragen. Veel GGD'en deden dat al, maar nog niet allemaal.

Mensen die al gevaccineerd zijn, kunnen ook een stempel krijgen als ze dat willen. Daarvoor moeten ze met hun vaccinatieregistratie en het gele boekje naar de vaccinatielocatie gaan.

De GGD raadt mensen aan om ook de registratiekaart van de prikken bij het boekje te houden.

Middelbare scholen moeten hun deuren weer openen

Alle middelbare scholen moeten maandag verplicht hun deuren openen. Het is echter de vraag of alle scholen daartoe zullen overgaan. Bij de Inspectie van het Onderwijs zijn tientallen meldingen binnengekomen dat scholen heropening niet zien zitten.

De inspectie heeft nog geen duidelijk overzicht van hoeveel scholen wel helemaal open willen gaan en hoeveel dat niet zullen doen

Honderdduizenden vaccinaties nog niet verwerkt in database

Honderdduizenden Nederlanders wachten nog op de registratie van hun coronavaccinatie in het centrale RIVM-systeem, meldt het AD. Die is straks nodig om eenvoudig met het coronapaspoort op reis te kunnen. De Landelijke Huisartsvereniging maant het RIVM om snel met een oplossing te komen.

Vijf maanden na het begin van de Nederlandse vaccinatiecampagne heeft CIMS, voluit het Covid-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem, nog altijd te maken met grote achterstanden in de registratie. Volgens een woordvoerder van het RIVM zijn naar schatting nu 82,4 procent van de gezette prikken verwerkt in de centrale database. Op een totaal van bijna 10 miljoen vaccinaties betekent dat dat er een kleine 1,8 miljoen vaccinaties niet in het systeem staan.

Vooral bij huisartsen en zorginstellingen zijn de problemen groot; slechts ongeveer 60 procent van de gezette prikken is daar al geregistreerd in CIMS, schat het RIVM. Bij de GGD gaat het een stuk beter.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.