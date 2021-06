Coronavirus: Vaccin voor jongeren met medisch risico, mensen uit 1988 kunnen afspraak maken

Een groot deel van de zorgprofessionals heeft te maken met fysieke en mentale klachten door de coronacrisis. Een deel van hen heeft vrije dagen en verlof moeten inleveren, zonder dat in te kunnen halen. Dit is het coronanieuws van woensdag 9 juni.

Advies: coronavaccin voor jongeren vanaf 12 met medisch risico

Ook jongeren vanaf 12 jaar uit medische risicogroepen moeten in aanmerking komen voor vaccinatie, vindt de Gezondheidsraad. In een advies aan het kabinet schrijft de raad dat vaccinatie van deze groep 'wenselijk is'. Het gaat om alle kinderen van 12 tot en met 17 jaar die ook jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Verder moeten ook kinderen met obesitas het vaccin aangeboden krijgen. In uitzonderlijke gevallen mogen behandelend artsen bepalen dat hun patiënt in aanmerking moet komen.

De Gezondheidsraad komt binnen enkele weken met een advies over de vraag of ook gezonde jongeren van 12 jaar en ouder ingeënt moeten worden tegen het coronavirus. Enkele Europese landen, waaronder Duitsland, zijn al begonnen met het vaccineren van deze leeftijdsgroep, net als de Verenigde Staten.

De raad ziet twee belangrijke redenen om jongeren met chronische aandoeningen te vaccineren. Ze lopen in de eerste plaats een hoger risico op een ernstig beloop van Covid-19 dan gezonde kinderen. Bovendien worden sommigen 'nog altijd beperkt in hun dagelijks leven, uit angst voor de gevolgen van een besmetting'.

Als jongeren om medische redenen zelf niet gevaccineerd kunnen worden, is het volgens de Gezondheidsraad verstandig om al hun huisgenoten van 12 jaar en ouder wel te vaccineren. Die zogeheten ringvaccinatie geeft indirecte bescherming tegen het virus.

Volgende geboortejaar aan de beurt voor coronaprik: 1988

Mensen die in 1988 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Deze mensen zijn 32 of 33 jaar oud. Bij de prik krijgen ze het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. De nieuwe groep is geboren in het jaar dat Nederland Europees kampioen voetbal werd. "Geen toeval natuurlijk in deze EK-week", aldus coronaminister Hugo de Jonge met een knipoog.

Het kan zijn dat sommige mensen uit 1988 al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien. Twee weken geleden konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken. Vorige week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. Eerder deze week volgden de mensen uit 1985, 1986 en 1987.

Eerste festivals in Alphen aan den Rijn gaan definitief door

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de eerste openluchtevenementen een vergunning gegeven voor de zomer. Zo is het festival Vrij & Blij op 9 en 10 juli een van de eerste grote evenementen in Nederland na de coronacrisis. Ook het Wet 'n Wild Beachfestival op 7 augustus mag doorgaan. Wel moeten bezoekers aan het festival zich vooraf laten testen, zo meldt mediapartner Studio Alphen.

Het Wet 'n Wild Beachfestival wordt jaarlijks in augustus georganiseerd op het evenemententerrein naast de Zegerplas. Duizenden mensen komen af op de optredens van rappers en dj's. Onder anderen Ronnie Flex, Broederliefde, Bizzey, ROOG en Erick E. traden in de voorbije jaren op.

'Werkgevers verschuilen zich in cao-overleg achter coronapandemie'

Werkgevers verschuilen zich in cao-onderhandelingen achter de coronapandemie. Ze zijn heel erg voorzichtig als het gaat om loonsverhogingen, constateert vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van vakbond FNV in een tussenevaluatie van het cao-seizoen. Hij vreest dat als de economie straks weer flink gaat aantrekken de lonen achter zullen blijven, net als na de vorige crisis.

Boufangacha, die bij de bond gaat over het arbeidsvoorwaardenbeleid, merkt bij de werkgevers 'kruideniersgedrag' en een grote terughoudendheid. Vaak moet FNV aan cao-tafels ook nog 'heel hard knokken' voor afspraken met werkgevers die in de landelijke polder al in akkoorden zijn vastgelegd. En in de supermarktbranche en de metaalsector wordt al maanden gestaakt omdat de werkgevers daar niet willen instemmen met de eisen van FNV, terwijl deze sectoren er toch tamelijk goed voorstaan.

Dit alles staat volgens de FNV’er haaks op de goede economische vooruitzichten en oplopende inflatieverwachtingen. 'Het is dezelfde reflectie die we ook zagen na de vorige crisis, terwijl de economie toen ook aantrok', zegt Boufangacha. 'Mijn verwachting is dat de economie nu veel sterker gaat aantrekken dan toen. Maar dat zien we nog niet terug in de loonontwikkelingen tot nu toe.' Bij de krapte op de arbeidsmarkt zou eigenlijk een soort loongolf passen, vindt hij. Boufangacha hoopt daar in de tweede helft van het jaar meer van terug te zien.

Ook weer vakantie mogelijk naar Luxemburg, Polen en Tsjechië

Nederlanders kunnen met ingang van donderdag weer op vakantie naar Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije. Het reisadvies voor deze landen gaat dan van oranje naar geel omdat de coronacijfers dalen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies voor Noorwegen blijft op oranje staan vanwege de strenge inreisbeperkingen, maar mensen die terugkomen uit het land hoeven niet meer quarantaine.

Dinsdag werd al duidelijk dat ook Duitsland, Italië en Oostenrijk weer code geel krijgen. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan, dat na terugkeer geen coronatest nodig is en mensen ook niet in quarantaine hoeven. Wel adviseert het ministerie om de situatie tijdens de vakantie goed in de gaten te houden, omdat het reisadvies ook weer kan veranderen naar oranje. Ook kunnen in 'gele' landen ook nog coronabeperkingen gelden, die per land of regio kunnen verschillen.

De meeste landen in de wereld staan nog op oranje. De Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius staan als enige op groen. Code geel geldt nu onder meer voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Finland, Malta, Portugal, Griekse eilanden, Ierland en IJsland.

Gebruik openbaar vervoer neemt weer toe

Naarmate er meer versoepelingen worden doorgevoerd, keren mensen weer terug naar het openbaar vervoer. Waar het tijdens de coronacrisis lange tijd erg rustig was in het openbaar vervoer, kiezen nu steeds meer mensen om weer eens de trein, tram of bus te pakken. Dat zegt OVNL-voorzitter Pedro Peters tegen BNR. 'Nu alle versoepelingen in rap tempo doorgaan, zijn alle reizigers weer welkom in het openbaar vervoer. Het ov is ok, u kunt weer volop met ons reizen', aldus Peters.

Volgens hem hebben de vervoerders de reizigers hard nodig om er weer bovenop te komen: 'De coronacrisis heeft diepe sporen achtergelaten.' Tijdens de coronacrisis lag de bezettingsgraad van het openbaar vervoer tijdens de rustigste periode tussen de 10 en 15 procent. Inmiddels is die alweer opgelopen tot 55 procent, en Peters hoopt dat deze aan het einde van het jaar tegen de 80 procent ligt.

Meerderheid zorgprofessionals kampt met klachten door corona

De meerderheid van de Nederlandse verpleegkundigen, verzorgenden en artsen heeft last van fysieke en mentale klachten na ruim een jaar in de coronacrisis te hebben gewerkt. Dat blijkt uit een peiling van ruim zevenduizend werknemers binnen de sector van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Een op de vijf ondervraagden is uitgevallen door klachten, en de helft daarvan langdurig. Daarnaast kampt ongeveer de helft van de ondervraagden met vermoeidheid, en zegt ongeveer 30 procent van hen tijdens de coronacrisis last te hebben gehad van angstgevoelens. 'We komen er niet met een paar weekjes vakantie', zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. Ook FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem noemt de resultaten verontrustend. 'Zeker in het licht van de enorme berg inhaalzorg die op ons wacht.'

Een groot deel van de zorgmedewerkers heeft nog niet kunnen uitrusten na het afgelopen jaar. Bij ruim een kwart van hen zijn sinds maart vorig jaar vrije dagen en verlof ingetrokken. Van die groep zegt ruim twee derde dat nog niet te hebben ingehaald. FMS en V&VN pleiten dan ook voor betere arbeidsvoorwaarden en meer waardering om grote uitstroom binnen de zorg te voorkomen.

