Coronavirus: meerderheid zorgprofessionals kampt met klachten door corona

Een groot deel van de zorgprofessionals heeft te maken met fysieke en mentale klachten door de coronacrisis. Een deel van hen heeft vrije dagen en verlof moeten inleveren, zonder dat in te kunnen halen. Dit is het coronanieuws van woensdag 9 juni.

Gebruik openbaar vervoer neemt weer toe

Naarmate er meer versoepelingen worden doorgevoerd, keren mensen weer terug naar het openbaar vervoer. Waar het tijdens de coronacrisis lange tijd erg rustig was in het openbaar vervoer, kiezen nu steeds meer mensen om weer eens de trein, tram of bus te pakken. Dat zegt OVNL-voorzitter Pedro Peters tegen BNR. 'Nu alle versoepelingen in rap tempo doorgaan, zijn alle reizigers weer welkom in het openbaar vervoer. Het ov is ok, u kunt weer volop met ons reizen', aldus Peters.

Volgens hem hebben de vervoerders de reizigers hard nodig om er weer bovenop te komen: 'De coronacrisis heeft diepe sporen achtergelaten.' Tijdens de coronacrisis lag de bezettingsgraad van het openbaar vervoer tijdens de rustigste periode tussen de 10 en 15 procent. Inmiddels is die alweer opgelopen tot 55 procent, en Peters hoopt dat deze aan het einde van het jaar tegen de 80 procent ligt.

Meerderheid zorgprofessionals kampt met klachten door corona

De meerderheid van de Nederlandse verpleegkundigen, verzorgenden en artsen heeft last van fysieke en mentale klachten na ruim een jaar in de coronacrisis te hebben gewerkt. Dat blijkt uit een peiling van ruim zevenduizend werknemers binnen de sector van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Een op de vijf ondervraagden is uitgevallen door klachten, en de helft daarvan langdurig. Daarnaast kampt ongeveer de helft van de ondervraagden met vermoeidheid, en zegt ongeveer 30 procent van hen tijdens de coronacrisis last te hebben gehad van angstgevoelens. 'We komen er niet met een paar weekjes vakantie', zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. Ook FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem noemt de resultaten verontrustend. 'Zeker in het licht van de enorme berg inhaalzorg die op ons wacht.'

Een groot deel van de zorgmedewerkers heeft nog niet kunnen uitrusten na het afgelopen jaar. Bij ruim een kwart van hen zijn sinds maart vorig jaar vrije dagen en verlof ingetrokken. Van die groep zegt ruim twee derde dat nog niet te hebben ingehaald. FMS en V&VN pleiten dan ook voor betere arbeidsvoorwaarden en meer waardering om grote uitstroom binnen de zorg te voorkomen.

