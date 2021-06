Coronavirus: Baanverlies door corona meestal van korte duur

Baanverlies door corona meestal van korte duur, meer landen vanaf vandaag op geel op de reisadviezenkaart en minister praat met burgemeesters over evenementen in de zomer. Volg hier al ons coronanieuws van donderdag 10 juni.

Branchevereniging: aantal vakantieboekingen vlakt af door onduidelijkheid

Nog eens vijf Europese landen kleuren vanaf vandaag geel in plaats van oranje op de reisadviezenkaart. Dat is goed nieuws voor mensen die op vakantie willen, maar de toerismesector merkt dat zij nog veel vragen hebben. Die twijfel is ook terug te zien in het aantal vakantieboekingen.

'Op dit moment vlakt het aantal boekingen af vanwege die onduidelijkheid', zegt directeur Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR bij de NOS. 'We zitten nu nog in een soort schemerzone waarin veel nog niet geregeld of nog onduidelijk is. Mensen zijn daardoor een beetje onzeker en wachten de ontwikkelingen af.'

Elk 'geel' land heeft namelijk zijn eigen regels voor het toelaten van toeristen. En per regio of provincie kunnen coronamaatregelen weer verschillen. Verzekeringen, quarantaine, garanties, testbewijzen, vaccinaties: reisbureaus hebben hun handen vol aan vragen die worden gesteld.

Grapperhaus en Veiligheidsberaad praten over evenementen in zomer

Justitieminister Ferd Grapperhaus praat donderdagavond met het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. De bewindsman wil tijdens dit digitale overleg van de burgemeesters weten hoe ze denken over de coronaregels voor evenementen die in de zomer waarschijnlijk weer mogelijk worden.

Het kabinet wil vóór vrijdag van de burgemeesters weten wat hun aandachtspunten zijn op het gebied van handhaving en vergunningverlening. Gekeken wordt onder meer naar de resultaten van de Fieldlabs, het toegangstesten, het vaccinatiebewijs en andere regels. Ook praten Grapperhaus en de burgemeesters over maximale aantallen bezoekers van evenementen.

Volgens ingewijden komt het kabinet vrijdag met een besluit over de nieuwe coronaregels voor evenementen, omdat organisatoren op tijd de vergunningen moeten hebben geregeld.

Baanverlies door coronacrisis in veel gevallen van korte duur

De coronacrisis blijkt een minder grote banendoder dan gevreesd. Ruim zes op de tien mensen die in het eerste halfjaar van de coronacrisis waren ontslagen, hadden binnen zes maanden weer een nieuwe baan. Dat meldt het FD op basis van de jaarlijkse prognose voor de arbeidsmarkt van het UWV die donderdag verschijnt.

In het algemeen vonden ze werk in de sector waar ze voordien werkzaam waren. Dat geldt ook voor ontslagen werknemers in de horeca, de recreatie en culturele sector, sectoren die hard werden geraakt door de maatregelen tegen het virus. Ontslagen werknemers in de reisbranche en de luchtvaart moesten wel vaak omzien naar een andere bedrijfstak.

De uitkeringsinstelling, die verantwoordelijk is voor de werkloosheidsuitkeringen en sinds corona ook voor de loonsteun via de NOW, verwacht dat de arbeidsmarkt zich redelijk snel zal herstellen van de coronacrisis.

Coronakaart

