Coronavirus: Zo'n 1600 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt opnieuw

Baanverlies door corona meestal van korte duur, meer landen vanaf vandaag op geel op de reisadviezenkaart en minister praat met burgemeesters over evenementen in de zomer. Volg hier al ons coronanieuws van donderdag 10 juni.

Zo'n 1600 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt opnieuw

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1607 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat betekent dat het aantal positieve tests verder daalt. In de afgelopen week zijn 12.407 mensen positief getest, gemiddeld 1772 per dag. Dat is het laagste peil sinds september.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg minder meldingen dan op woensdag, terwijl het aantal positieve tests doorgaans juist iets oploopt gedurende de week. Vorige week donderdag meldde het RIVM bijna 2800 positieve tests, de week ervoor bijna 3400 en nog een week eerder meer dan 4600.

Minder dan 500 coronapatiënten in kliniek, minder dan 300 op ic

De corona-afdelingen van ziekenhuizen worden leger en leger. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is donderdag gedaald tot onder de 500 en de intensive cares behandelen nu minder dan 300 coronapatiënten. Daarmee kwam het totale aantal patiënten uit onder de 800, voor het eerst sinds begin oktober.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de achttiende dag op rij. Intensivisten en verpleegkundigen hebben nu nog 297 patiënten onder hun hoede, zeven minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde met 44 naar 486. In totaal liggen er dus 783 mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen 24 uur zijn 51 bedden vrijgekomen.

Precies een maand geleden, op 10 mei, lagen bijna 2500 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Meer dan 1700 bedden zijn vrijgekomen.

'Te veel onzekerheden om mondkapjesplicht te schrappen'

De mondkapjesplicht blijft in Nederland voorlopig onverminderd van kracht. Pas als de effecten van de vaccinaties en recente versoepelingen duidelijker zijn, overweegt de overheid om deze maatregel te schrappen. 'Er zijn nu nog te veel onzekerheden', liet een landsadvocaat donderdagochtend weten tijdens een kort geding in de rechtbank in Den Haag.

De spoedprocedure was aangespannen door de Stichting Bewust Nederland. De organisatie eiste een verbod op de mondkapjesverplichting. De advocaat van Bewust Nederland betoogde bij de voorzieningenrechter dat met de draagplicht 'grondrechten van burgers worden geschonden'. 'Mensen snappen de maatregel niet. Juist dan zou wetenschappelijk onderzoek helderheid moeten bieden, maar dat onderzoek is er niet', aldus de raadsman.

Hij vergeleek de mondkapjesplicht met 'een klamboe van kippengaas tegen muggen'. 'Het werkt niet, het gaat er doorheen.' Volgens de stichting zouden mensen door deze 'schijnveiligheid' belangrijkere maatregelen als de verplichte 1,5 meter afstand negeren, wat volgens hem veel gevaarlijker is. De landsadvocaat verweet de stichting dat het 'selectief plukte uit adviezen van het Outbreak Management Team' om haar punt te maken.

Mensen uit 1989 kunnen prikafspraak maken

Mensen die in 1989 zijn geboren kunnen vanaf 11.30 uur een afspraak maken voor hun coronavaccinatie. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge op twitter laten weten. Bij de prik krijgen ze het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

Met de nieuwe groep hebben bijna alle dertigers de kans om een vaccinatieafspraak te maken en zullen mogelijk morgen al de eerste twintigers aan de beurt zijn.

'Nederlandse economie herstelt eerder dan gedacht van crisis'

De Nederlandse economie herstelt eerder dan gedacht van de coronacrisis. Dat voorzien economen van de Rabobank. De bank verwacht nu dat de economie dit jaar met 3,8 procent groeit, waar eerder op een groei van 2,3 procent werd gerekend.

Rabobank stelt de verwachtingen naar boven bij omdat het kabinet een reeks vergaande versoepelingen van de lockdownmaatregelen heeft doorgevoerd 'tegen de achtergrond van het bemoedigende vaccinatietempo, een sterke daling van het aantal besmettingen en de afname van de ziekenhuisopnames'. Daarnaast bleek de Nederlandse economie volgens de bank veerkrachtiger dan eerder gedacht.

Daardoor zou de economie in het derde kwartaal van dit jaar de verliezen van de coronacrisis volledig hebben goedgemaakt. Dat is sneller dan andere Europese landen. Voor volgend jaar rekent de Rabobank op een groei van de economie van 3,7 procent, in plaats van 3,5 procent. 'Maar niet alle Nederlandse sectoren zullen dit jaar herstellen en sommige zelfs volgend jaar ook nog niet, zoals de horeca', aldus de bank.

Overheid start werving bedrijven voor vakantietesten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is begonnen met een campagne om bedrijven te werven die mensen moeten testen die deze zomer naar het buitenland op reis willen. Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bedrijven zich aanmelden op www.testenvoorvertrek.nl. De deadline ligt een week later op 21 juni.

Het kabinet wil mensen die nog niet de kans hebben gehad volledig ingeënt te zijn in juli en augustus een gratis test aanbieden. De Kamer drong daar al langer op aan, maar coronaminister Hugo de Jonge toonde zich in eerste instantie niet enthousiast. Toen duidelijk werd dat Europese landen waarschijnlijk reizigers pas willen toelaten als ze volledig gevaccineerd zijn, ging hij overstag.

Het ministerie stelt een aantal voorwaarden: zo moeten geïnteresseerden zowel PCR- als antigeentesten kunnen uitvoeren. Ze moeten hier ten minste zes maanden ervaring mee hebben, en in die periode minstens 5.000 testen hebben uitgevoerd. Daarnaast moeten ze over de relevante vergunningen en verzekeringen beschikken.

Haagse D66 wil vaccinatiebus in kwetsbare wijken

D66 in Den Haag maakt zich zorgen over de vaccinaties in kwetsbare wijken. De fractie dient daarom donderdagavond tijdens het gemeenteraadsdebat een motie in om iets te doen aan deze vaccinatiekloof. In een motie roept raadslid Fonda Sahla wethouder Parbhudayal op om onder andere een vaccinatiebus te starten.

‘We zien in bepaalde wijken dat mensen niet bereid zijn om zicht te laten vaccineren, en dat speelt vooral in de meest kwetsbare wijken van Den Haag', legt Sahla bij West Wordt Wakker uit.

Luister hier het hele gesprek

Branchevereniging: aantal vakantieboekingen vlakt af door onduidelijkheid

Nog eens vijf Europese landen kleuren vanaf vandaag geel in plaats van oranje op de reisadviezenkaart. Dat is goed nieuws voor mensen die op vakantie willen, maar de toerismesector merkt dat zij nog veel vragen hebben. Die twijfel is ook terug te zien in het aantal vakantieboekingen.

'Op dit moment vlakt het aantal boekingen af vanwege die onduidelijkheid', zegt directeur Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR bij de NOS. 'We zitten nu nog in een soort schemerzone waarin veel nog niet geregeld of nog onduidelijk is. Mensen zijn daardoor een beetje onzeker en wachten de ontwikkelingen af.'

Elk 'geel' land heeft namelijk zijn eigen regels voor het toelaten van toeristen. En per regio of provincie kunnen coronamaatregelen weer verschillen. Verzekeringen, quarantaine, garanties, testbewijzen, vaccinaties: reisbureaus hebben hun handen vol aan vragen die worden gesteld.

Grapperhaus en Veiligheidsberaad praten over evenementen in zomer

Justitieminister Ferd Grapperhaus praat donderdagavond met het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. De bewindsman wil tijdens dit digitale overleg van de burgemeesters weten hoe ze denken over de coronaregels voor evenementen die in de zomer waarschijnlijk weer mogelijk worden.

Het kabinet wil vóór vrijdag van de burgemeesters weten wat hun aandachtspunten zijn op het gebied van handhaving en vergunningverlening. Gekeken wordt onder meer naar de resultaten van de Fieldlabs, het toegangstesten, het vaccinatiebewijs en andere regels. Ook praten Grapperhaus en de burgemeesters over maximale aantallen bezoekers van evenementen.

Volgens ingewijden komt het kabinet vrijdag met een besluit over de nieuwe coronaregels voor evenementen, omdat organisatoren op tijd de vergunningen moeten hebben geregeld.

Baanverlies door coronacrisis in veel gevallen van korte duur

De coronacrisis blijkt een minder grote banendoder dan gevreesd. Ruim zes op de tien mensen die in het eerste halfjaar van de coronacrisis waren ontslagen, hadden binnen zes maanden weer een nieuwe baan. Dat meldt het FD op basis van de jaarlijkse prognose voor de arbeidsmarkt van het UWV die donderdag verschijnt.

In het algemeen vonden ze werk in de sector waar ze voordien werkzaam waren. Dat geldt ook voor ontslagen werknemers in de horeca, de recreatie en culturele sector, sectoren die hard werden geraakt door de maatregelen tegen het virus. Ontslagen werknemers in de reisbranche en de luchtvaart moesten wel vaak omzien naar een andere bedrijfstak.

De uitkeringsinstelling, die verantwoordelijk is voor de werkloosheidsuitkeringen en sinds corona ook voor de loonsteun via de NOW, verwacht dat de arbeidsmarkt zich redelijk snel zal herstellen van de coronacrisis.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.