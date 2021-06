Coronavirus: Eerste twintigers kunnen prikafspraak maken

Eerste twintigers kunnen prikafspraak maken

De eerste twintigers zijn aan de beurt om een afspraak te maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Mensen die in 1991 zijn geboren, kunnen vanaf vrijdag online de prikken inplannen. Hier zijn ook mensen bij die nu nog 29 zijn en later dit jaar hun dertigste verjaardag vieren. Deze groep krijgt, net als dertigers, het coronavaccin van Pfizer en BioNTech of het vaccin van Moderna.

De mensen uit 1991 krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief, maar kunnen nu al een afspraak maken online. Het kan zijn dat sommigen van hen al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Twee weken geleden konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken. Vorige week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. Eerder deze week volgden de mensen uit 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 en 1990.

Kabinet besluit hoe evenementen kunnen doorgaan

Het kabinet besluit vrijdag onder welke voorwaarden evenementen weer kunnen doorgaan, nadat de volgende stap van het zogeheten openingsplan wordt gezet. Dan wordt een groot aantal coronamaatregelen versoepeld en kunnen bijvoorbeeld festivals weer worden georganiseerd.

Volgens bronnen praten de ministers onder meer over het al dan niet handhaven van 1,5 meter afstand of het loslaten van die maatregel dankzij toegangstesten. Belangrijk hierin is het standpunt van de 25 burgemeesters die samen het veiligheidsberaad vormen. Zij spraken donderdag over de handhaving van coronaregels en de voorwaarden waaronder evenementen mogen worden georganiseerd.

Het kabinet besluit hier nu al over zodat organisatoren op tijd een vergunning kunnen regelen. De burgemeesters willen dat de voorwaarden zo snel mogelijk duidelijk worden, zodat er snel zoveel mogelijk duidelijkheid is.

Ook overlegt de ministersploeg over het al eerder zetten van de volgende stap van het openingsplan. Die staat vooralsnog gepland voor 30 juni, maar mogelijk wordt deze al op 26 juni gezet. Mensen krijgen vanaf dan het advies om maximaal acht bezoekers per dag te ontvangen, de maximale groepsgrootte binnen gaat naar honderd en er wordt meer mogelijk voor sport, cultuur en horeca. Ingewijden benadrukken dat er nog geen overeenstemming over is in het kabinet en er pas later over wordt besloten.

Honderden kinderen houden ernstige klachten na coronabesmetting

Specialisten van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, schatten dat in Nederland zo’n 350 kinderen ernstige klachten hebben overgehouden na een corona-infectie. Dat zijn de eerste bevindingen van specialisten die speciaal voor kinderen met langdurige klachten na Covid-19 een polikliniek hebben opgezet, schrijft het AD.

Net als bij volwassenen die kampen met Long-Covid, liggen ook kinderen maanden na hun infectie nog in de kreukels, verklaren de specialisten. 'Het is maar een klein percentage kinderen dat last houdt, maar hun klachten zijn echt zeer ernstig.'

Bij circa 130 kinderen ontstaat tussen twee en zes weken ná Covid-19, een andere ziekte. Het gaat om een ernstige ontstekingsziekte genaamd ‘MIS-C’, dat staat voor ‘Multisystem Inflammatory Syndrome in Children’. Bij de helft van die kinderen is dat zo ernstig dat zij op de intensive care belanden.

Iets meer sterfte dan normaal, waarschijnlijk niet door corona

Voor het eerst sinds eind april overleden vorige week meer mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lange tijd was het coronavirus de veroorzaker van hoge sterftecijfers, maar dat lijkt nu niet het geval. Onderzoekers hebben op dit moment geen zicht op een andere oorzaak en denken dat het ook om een toevallige fluctuatie kan gaan.

Vorige week overleden naar schatting bijna 3000 mensen. Dat zijn er 200 meer dan verwacht. Dat hebben de statistici ingeschat op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends. Het is normaal dat het aantal overlijdens soms wat hoger is en soms wat lager. Maar als dit cijfer veel hoger ligt dan normaal spreken onderzoekers van oversterfte. Het sterftecijfer ligt nu net iets boven die grens. De toename is zowel te zien bij mensen onder de 65 als daarboven.

'We hebben geen verklaring voor wat er nu gebeurt', zegt CBS-socioloog Tanja Traag. 'Want de 'usual suspects' van corona en warm weer lijken geen rol te spelen.' RIVM-cijfers laten geen stijging zien in de coronasterfte. De gegevens van RIVM zijn weliswaar incompleet, maar geven wel een eerste indicatie van waar de trend naartoe gaat. CBS kan later in het jaar pas precies nagaan waaraan mensen zijn overleden.

Rotterdammers relatief het vaakst besmet van inwoners grote steden

Rotterdam heeft relatief het grootste aantal vastgestelde coronabesmettingen van de tien grootste gemeenten in Nederland, blijkt uit een inventarisatie van NU.nl.

Rotterdam nam sinds het coronavirus zijn intrede deed 78.554 positieve tests af. Dat is minder dan in Amsterdam, waar 88.235 positieve tests werden afgenomen. Maar weeg je het aantal positieve tests af tegen het aantal inwoners van de gemeente, dan werden meer mensen in Rotterdam positief getest op het virus: ongeveer 121 per duizend inwoners (zo'n 12 procent). Ter vergelijking: in Amsterdam waren dit er ongeveer 101 per duizend inwoners (iets meer dan 10 procent). Den Haag staat op de vierde plaats, achter ook nog Tilburg, met 99 positieve tests per 100.000 inwoners.

'Sinds de vorige zomer zitten we vaak aan de hoge kant', zegt Ewout Fanoy, arts infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond. Dat is volgens Fanoy niet toe te schrijven aan één specifieke factor, omdat gedurende het jaar verschuivingen plaatsvonden tussen de groepen mensen in de stad die relatief vaak positief werden getest op het virus.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.