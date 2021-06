Coronavirus: Speciale helikopter kan aan de grond blijven

Helikopter wordt niet meer ingezet

Het aantal coronapatiënten is de laatste weken zo hard gedaald dat het niet meer nodig is om mensen door de lucht naar ziekenhuizen elders te vervoeren. De enige coronahelikopter heeft op 1 juni zijn laatste patiënt verplaatst. Op vrijdag is officieel besloten dat het toestel niet meer hoeft te worden ingezet.

De helikopter, de Lifeliner 6, was op 24 maart vorig jaar in gebruik genomen. Dat was tijdens de eerste golf. Het toestel vloog toen vanaf vliegbasis Volkel en verplaatste 66 mensen. Die gingen vooral vanuit het zwaar getroffen zuiden van het land naar het noorden en naar Duitsland. De spreiding moest voorkomen dat de zuidelijke ziekenhuizen overstelpt werden. Op 20 mei vorig jaar stopte de inzet, toen de eerste golf ten einde kwam.

In het najaar ontstond een nieuwe golf en kwam de ambulancehelikopter weer in actie. Sinds 19 oktober zijn nog eens 138 mensen door de lucht verplaatst. De helikopter vloog toen vanuit Leeuwarden en de patiënten gingen het hele land door.

Janssen moet deel van vaccins uit probleemfabriek weggooien

Farmaceut Janssen moet zestig miljoen doses van zijn coronavaccin weggooien. Die zijn mogelijk vervuild. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder FDA besloten, meldt The New York Times.

Ongeveer tien miljoen doses mogen in de Verenigde Staten op de markt komen of naar andere landen worden gebracht. De flacons moeten dan wel een waarschuwing krijgen dat de toezichthouder niet kan garanderen dat de fabriek die het vaccin voor Janssen produceert, goed handelt.

De problemen spelen bij een fabriek van Emergent BioSolutions in de stad Baltimore. Die fabriek is al een paar maanden dicht vanwege productiefouten. Door de problemen loopt ook de vaccinatiecampagne in Nederland vertraging op. Janssen heeft ook een vestiging in Leiden.

Het kantoor van Janssen in Leiden | Foto: ANP

Kiezen voor coronavaccin Janssen

Mensen mogen er binnenkort voor kiezen het coronavaccin van Janssen te krijgen. Het komt vanaf 21 juni beschikbaar als keuzemogelijkheid, liet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten. Wie dit vaccin graag krijgt, kan dat aangeven bij de GGD. Ze hebben dan maar één prik nodig. Het aanbod geldt voor alle volwassenen.

Het is de eerste keer dat mensen voor een bepaald vaccin kunnen kiezen. Tot nu toe gold 'prikken wat de pot schaft'. 'Het priktempo wordt nu zo hoog, ruim 250 prikken per minuut, dat we inmiddels in de luxefase zitten dat we de keuzemogelijkheid kunnen bieden. Vanaf de week van 21 juni zal er vaccin beschikbaar zijn om in te zetten als keuzemogelijkheid', zegt De Jonge.

De GGD heeft dan een apart telefoonnummer dat mensen kunnen bellen als ze de Janssen-prik willen.

Laagste aantal besmettingen sinds half september

Slechts 1417 nieuwe coronagevallen zijn afgelopen dag aan het licht gekomen. Dat is het laagste aantal sinds 15 september. Het aantal positieve tests ligt ook lager dan de 1450 die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag meldde en de 1473 van maandag, terwijl vrijdagen doorgaans juist de hoogste aantallen binnen de week hebben.

In de afgelopen week zijn 11.401 mensen positief getest, gemiddeld 1629 per dag. Ook dat is het laagste peil sinds september.

Vanaf 30 juni 'volle' evenementen mogelijk met test of vaccinatie

Vanaf 30 juni zijn evenementen toegestaan waar een capaciteit van honderd procent mogelijk is en waar bezoekers geen afstand van anderhalve meter hoeven aan te houden. Het gaat om evenementen waarvoor een toegangsbewijs nodig is. Bezoekers moeten zich laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten.

De Alphense dj Reinier Zonneveld tijdens een eerder Fieldlabevenement | Foto: ANP

Met vaccin geen quarantaine of negatieve test

Nederlandse vakantiegangers en andere EU-burgers die volledig zijn gevaccineerd tegen Covid-19 hoeven deze zomer niet in quarantaine of te worden getest als ze naar een EU-land reizen. De ambassadeurs van de 27 lidstaten zijn het hierover in Brussel eens geworden. 'Volledig' betekent twee prikken van AstraZeneca, Pfizer of Moderna en eentje van het Janssen-vaccin. De laatste inenting moet uiterlijk twee weken voor vertrek zijn gegeven.

Vanaf 1 juli gaat in de EU een systeem met een Covid-19-certificaat in werking waarmee een reiziger via een QR-code die hij in eigen land heeft gekregen kan aantonen dat hij volledig is gevaccineerd. Eén prik is niet voldoende om het certificaat te krijgen, zeggen ingewijden. Wel kan een EU-inwoner het certificaat krijgen als hij kort voor vertrek een negatieve PCR-testuitslag heeft gekregen of is beschermd door antistoffen van een eerdere besmetting.

De maatregel geldt voor alle EU-lidstaten, zoals Italië | Foto: Omroep West

Weer meer dan vijftig coronabedden vrijgekomen

Ziekenhuizen behandelen nog 729 coronapatiënten. In de afgelopen 24 uur zijn 54 bedden op de speciale coronavleugels vrijgekomen. Het is de vierde dag op rij dat het totale aantal opgenomen patiënten met meer dan vijftig daalt.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 448 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dit zijn er 38 minder dan op donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalt voor de negentiende dag op rij. Intensivisten en verpleegkundigen behandelen daar nog 281 mensen, 16 minder dan op donderdag.

De leegloop van de ziekenhuizen is al een paar weken aan de gang. Eind april behandelden de ziekenhuizen meer dan 2700 coronapatiënten.

Nieuwe bijwerking vastgesteld bij coronavaccin AstraZeneca

Het coronavaccin van AstraZeneca kan in een enkel geval leiden tot lekkages in haarvaten, kleine adertjes. Mensen die daar al eerder last van hebben gehad, mogen dit vaccin dus niet krijgen. Dat heeft de Europese toezichthouder EMA vastgesteld.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) deed al onderzoek naar de mogelijke bijwerking en concludeert nu dat er waarschijnlijk een verband is. De bijwerking moet daarom op de bijsluiter komen te staan.

Meer dan 78 miljoen mensen in Europa hebben het vaccin van AstraZeneca gekregen. Zes van hen hebben last gekregen van het zogeheten systemisch capillair leksyndroom. Het gebeurde vooral bij vrouwen en binnen vier dagen na vaccinatie. Drie van de zes mensen hadden al eerder last gehad van dezelfde klachten. Een van die drie is overleden.

In Nederland is één geval van dit leksyndroom bekend. Het ging om iemand die het coronavaccin van Janssen had gekregen. Dit was een man van tussen de 50 en 60 jaar oud en hij is eraan overleden. In Nederland is deze bijwerking niet gemeld bij mensen die het vaccin van AstraZeneca hebben gekregen. Over het coronavaccin van Janssen zegt het EMA niets.

EU: met volledige vaccinatie niet in quarantaine op vakantie

Nederlandse vakantiegangers en andere EU-burgers die volledig zijn gevaccineerd tegen Covid-19 hoeven deze zomer niet in quarantaine of worden getest als ze naar een EU-land reizen. De ambassadeurs van de 27 lidstaten zijn het hierover in Brussel eens geworden. 'Volledig' betekent twee prikken van AstraZeneca, Pfizer of Moderna en eentje van het Janssen-vaccin. De laatste inenting moet uiterlijk twee weken voor vertrek zijn gegeven.

Kinderen vanaf 12 jaar moeten, als zij niet volledig zijn ingeënt, wel een recente test kunnen overleggen waaruit blijkt dat ze negatief zijn of genoeg antilichamen tegen het coronavirus hebben, behalve als er gereisd wordt tussen twee lidstaten die 'groen' kleuren op de kaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Nederland is nog steeds rood, wat betekent dat het gevaar op besmetting niet is geweken.

Volgens de Europese Commissie zijn 100 miljoen van de ongeveer 350 miljoen volwassenen in de EU inmiddels volledig ingeënt. Vanaf 1 juli gaat in de EU een systeem met een Covid-19-certificaat in werking waarmee een reiziger via een QR-code kan aantonen dat hij volledig is gevaccineerd.

Eerste twintigers kunnen prikafspraak maken

De eerste twintigers zijn aan de beurt om een afspraak te maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Mensen die in 1991 zijn geboren, kunnen vanaf vrijdag online de prikken inplannen. Hier zijn ook mensen bij die nu nog 29 zijn en later dit jaar hun dertigste verjaardag vieren. Deze groep krijgt, net als dertigers, het coronavaccin van Pfizer en BioNTech of het vaccin van Moderna.

De mensen uit 1991 krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief, maar kunnen nu al een afspraak maken online. Het kan zijn dat sommigen van hen al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Twee weken geleden konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken. Vorige week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. Eerder deze week volgden de mensen uit 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 en 1990.

Honderden kinderen houden ernstige klachten na coronabesmetting

Specialisten van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, schatten dat in Nederland zo’n 350 kinderen ernstige klachten hebben overgehouden na een corona-infectie. Dat zijn de eerste bevindingen van specialisten die speciaal voor kinderen met langdurige klachten na Covid-19 een polikliniek hebben opgezet, schrijft het AD.

Net als bij volwassenen die kampen met Long-Covid, liggen ook kinderen maanden na hun infectie nog in de kreukels, verklaren de specialisten. 'Het is maar een klein percentage kinderen dat last houdt, maar hun klachten zijn echt zeer ernstig.'

Bij circa 130 kinderen ontstaat tussen twee en zes weken ná Covid-19, een andere ziekte. Het gaat om een ernstige ontstekingsziekte genaamd ‘MIS-C’, dat staat voor ‘Multisystem Inflammatory Syndrome in Children’. Bij de helft van die kinderen is dat zo ernstig dat zij op de intensive care belanden.

Iets meer sterfte dan normaal, waarschijnlijk niet door corona

Voor het eerst sinds eind april overleden vorige week meer mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lange tijd was het coronavirus de veroorzaker van hoge sterftecijfers, maar dat lijkt nu niet het geval. Onderzoekers hebben op dit moment geen zicht op een andere oorzaak en denken dat het ook om een toevallige fluctuatie kan gaan.

Vorige week overleden naar schatting bijna 3000 mensen. Dat zijn er 200 meer dan verwacht. Dat hebben de statistici ingeschat op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends. Het is normaal dat het aantal overlijdens soms wat hoger is en soms wat lager. Maar als dit cijfer veel hoger ligt dan normaal spreken onderzoekers van oversterfte. Het sterftecijfer ligt nu net iets boven die grens. De toename is zowel te zien bij mensen onder de 65 als daarboven.

'We hebben geen verklaring voor wat er nu gebeurt', zegt CBS-socioloog Tanja Traag. 'Want de 'usual suspects' van corona en warm weer lijken geen rol te spelen.' RIVM-cijfers laten geen stijging zien in de coronasterfte. De gegevens van RIVM zijn weliswaar incompleet, maar geven wel een eerste indicatie van waar de trend naartoe gaat. CBS kan later in het jaar pas precies nagaan waaraan mensen zijn overleden.

Rotterdammers relatief het vaakst besmet van inwoners grote steden

Rotterdam heeft relatief het grootste aantal vastgestelde coronabesmettingen van de tien grootste gemeenten in Nederland, blijkt uit een inventarisatie van NU.nl.

Rotterdam nam sinds het coronavirus zijn intrede deed 78.554 positieve tests af. Dat is minder dan in Amsterdam, waar 88.235 positieve tests werden afgenomen. Maar weeg je het aantal positieve tests af tegen het aantal inwoners van de gemeente, dan werden meer mensen in Rotterdam positief getest op het virus: ongeveer 121 per duizend inwoners (zo'n 12 procent). Ter vergelijking: in Amsterdam waren dit er ongeveer 101 per duizend inwoners (iets meer dan 10 procent). Den Haag staat op de vierde plaats, achter ook nog Tilburg, met 99 positieve tests per 100.000 inwoners.

'Sinds de vorige zomer zitten we vaak aan de hoge kant', zegt Ewout Fanoy, arts infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond. Dat is volgens Fanoy niet toe te schrijven aan één specifieke factor, omdat gedurende het jaar verschuivingen plaatsvonden tussen de groepen mensen in de stad die relatief vaak positief werden getest op het virus.

