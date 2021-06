Na verwoestende brand Schilderswijk gaat Den Haag de kwaliteit van woningen in de stad controleren

De gemeente Den Haag gaat de kwaliteit van alle woningen in de stad controleren. Dat staat in een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Aanleiding is de verwoestende brand in de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk op 20 mei.

De brand sloeg verwoestend om zich heen en de brandweer had grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat het blok portiekwoningen in 1995 is gerenoveerd, maar dat voor die renovatie geen bouwvergunningen nodig waren.

In de brief aan de gemeenteraad schrijft het college van B en W dat nu gekeken wordt hoe het gesteld is met de kwaliteit van de Haagse woningen. Bij dit onderzoek kijkt de gemeente naar de complete woningvoorraad in de stad: particulier eigendom, particuliere huur en sociale huur.

Niet alleen de buitenkant

Er wordt niet alleen gecontroleerd aan de buitenkant. Ook wordt in de woning gekeken hoe de bouwkundige staat is, en wat hiervan de neerslag is op de gezondheid van de bewoners. Daarbij wordt dan gekeken naar bijvoorbeeld vocht en schimmels in de woning of loden leidingen.

Ook moet gekeken worden naar de brandveiligheid. Dat wordt gedaan door controles op de staat van de elektrische leidingen, de verwarming en eventuele geiser en de aanwezigheid van rook- en koolmonoxidemelders. Omdat het niet mogelijk is iedere woning in de stad te inspecteren is gekozen voor - wat de gemeente noemt - een representatieve selectie.

Reden is de brand

Aanleiding voor dit grootschalige onderzoek is de brand in de Haagse Schilderswijk vorige maand. Uit de brief aan de gemeenteraad blijkt dat in totaal 23 woningen zijn getroffen door die brand. Vier werden bewoond door de eigenaar, de rest werd gehuurd van particulieren.

Het blok portiekwoningen was in 1995 gerenoveerd met steun van het project 'Particuliere woningverbetering'. Voor de werkzaamheden waren geen bouwvergunningen nodig, schrijft het college. Op dit moment loopt nog een onderzoek naar de reden dat het vuur zo snel om zich heen kon grijpen. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Maar een van de onderzoekers zei de dag na de brand in TV West Nieuws te vermoeden dat er bouwkundig zaken niet op orde waren.

Uitkomsten onderzoek woningkwaliteit

De uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van de woningen in Den Haag worden gebruikt om te kijken waar, wat, wanneer moet gebeuren. De beoordeling van de woningen is inmiddels gestart.

Deze zomer start de gemeente bovendien met de 'Huurbalie'. Burgemeester en Wethouders willen schrijnende gevallen van particulieren huur aanpakken. Bij de brand in de Wouwermanstraat zijn drie appartementen opgedoken waar kamers werden verhuurd, en waarvan de gemeente vermoedt dat er teveel mensen verbleven. De verhuurder had bovendien geen vergunning om de woning per kamer te verhuren.

