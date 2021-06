Wielrenner Ide Schelling boekt in Zwitserland eerste zege als prof

De Haagse wielrenner Ide Schelling heeft in de GP Kanton Argau in Zwitserland zijn eerste wedstrijd voor de ploeg Bora-hansgrohe gewonnen. De 23-jarige renner was de snelste in de sprint van een groepje van drie. Hij klopte na 172 kilometer in Leuggern zijn medevluchters Rui Costa uit Portugal en de Colombiaan Esteban Chavez.

Na veel demarrages in de slotfase van de wielerkoers kwam Schelling vooraan met Chavez en Costa. Het drietal had een kleine voorsprong op de achtervolgers. Die kwamen echter te laat. Vooraan zette Costa de sprint in, maar Schelling kwam er overheen. De Italiaan Giacomo Nizzolo won op 15 seconden de sprint van het peloton.

Schelling rijdt sinds 2020 bij de Duitse ploeg en viel dit voorjaar al op met enkele goede uitslagen zoals de vierde plaats in de Brabantse Pijl. Voor SEG Racing won hij in 2019 een rit in de rittenkoers Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc. Schelling is in de GP Kanton Argau, die ook bekendstaat als de GP Gippingen de opvolger van de Noor Alexander Kristoff die de wedstrijd in 2019 won.

'Goede benen'

'Ik had vandaag heel goede benen', zei Schelling. 'Mijn ploeggenoten hielden me in een goede positie naar de finale en ik moest de belangrijke aanvallen pareren. Dat was zeker niet gemakkelijk, maar het lukte. In de laatste ronde ging ik voor mijn kansen tussen de klimmetjes in en Costa en Chavez gingen mee. Het draaide uit op een sprint en gelukkig was ik de snelste. Ik ben heel blij dat ik mijn eerste profzege op deze manier weet te pakken.'