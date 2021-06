Restaurants ontvangen eerste gasten binnen: 'Het is zo lang geleden'

Na een sluiting van bijna een half jaar mogen cafés en restaurants binnen weer gasten ontvangen. Mascha Smit, eigenaar van restaurant Passion Food in Leiden is dolgelukkig: 'Het is echt fantastisch. Iedereen is er zo klaar voor. Ook alle collega's die ik spreek bij de groothandel zeggen: kom maar door, eindelijk weer.' De eerste gasten zijn net zo enthousiast: 'Het is zo lang geleden, ik kan het me bijna niet herinneren dat ik ergens binnen heb gegeten.'

Mascha Smit poetst de tafeltjes en zet de stoelen klaar in haar restaurant in de Tuinstad-Staalwijk. 'Ik ben heel benieuwd hoe het gaat, of mensen echt binnen willen zitten. Het lijkt er wel op dat iedereen weer terug wil naar hoe het was.'

De eerste gasten druppelen rond lunchtijd binnen. Mascha wijst ze een tafeltje. 'Jullie zijn de eersten, ik vind het bijna spannend.' Een stel gaat bij het raam zitten en bestelt een drankje. 'Heel bijzonder, het is zo lang geleden. Ik kan het me bijna niet herinneren. Het voelt als een bevrijding om ergens binnen te kunnen eten. Ik heb er echt naar uitgekeken.'

Gericht op afhaalmaaltijden

Passion Food is met afhaalmaaltijden de coronacrisis doorgekomen, vertelt Mascha. 'We hebben ons heel erg gericht op afhalen. We deden eigenlijk kookworkshops en catering, diners aan huis, maar dat kon niet meer. Het was wel uitzichtloos. De afhaalmaaltijden wegen lang niet op tegen wat we normaal verdienen. Zodra het kan gaan we ook weer workshops geven.'

Ze is nu blij, maar de afgelopen maanden waren zwaar. 'Ik heb me heel erg zorgen gemaakt, vooral toen de cijfers binnenkwamen van 2020. Je weet het wel, maar als je het op papier ziet staan, is dat zo heftig. Het was afzien, vooral de onzekerheid. Wanneer gaan we open, in welke vorm? Dat gaf veel stress.'

Opeens tien voor acht

Cafés en restaurants mogen nu tot 22:00 uur open blijven, eerder was dat tot 20:00 uur. 'Dat was wel echt vroeg. We merkten dat als mensen kwamen eten dat het opeens tien voor acht was. En dan moesten we gaan zeggen: u heeft nog tien minuten. Het voelde heel ongastvrij, ook al was iedereen begripvol.'

Mascha durft voorzichtig positief naar de toekomst te kijken. 'Nadat aangekondigd is dat per 1 september alle coronamaatregelen mogelijk worden losgelaten en de versoepelingen die naar voren zijn gehaald, zie ik het langzamerhand positief in. Maar ik heb wel geleerd van afgelopen jaar: eerst zien dan geloven.'

