HFC ADO Den Haag schorst prominent lid: meerdere gesprekken met fans gepland

Een schorsing van drie maanden is de straf voor een prominent lid van HFC ADO Den Haag die vorige week een brandbrief naar alle leden heeft verzonden. Dat blijkt uit een interne mail van het bestuur van de HFC die Omroep West in handen heeft. Volgens HFC stonden er in de brandbrief diverse feitelijke onjuistheden en baalde het bestuur ervan dat de inhoud direct na het versturen op straat lag, terwijl het om een interne aangelegenheid ging.

Het bewuste lid schreef eind mei een brief aan alle leden waarin hij HFC-voorzitter Harm de Boer beticht van het achterhouden van informatie en tegenwerking van de deal van Martin Jol. Ook vroeg het lid aan De Boer om per direct op te stappen. Daar gaf de voorzitter van de vereniging geen gehoor aan. De HFC is één van de twee Nederlandse aandeelhouders en wordt gezien als de cultuurbewaker van de Haagse club.

Martin Jol heeft inmiddels een koopcontract met de Chinese grootaandeelhouder getekend en is daarmee weer een stap dichterbij de overname van ADO Den Haag. Om de voormalig voetballer van de Haagse club al eigenaar te noemen is nog te vroeg. Daarvoor moeten nog diverse handelingen worden verricht. Onder meer een handtekening van de Nederlandse aandeelhouders en goedkeuring van de licentiecommissie van de KNVB moeten nog plaatsvinden.

'Geen enkel bezwaar'

In de interne mail weerspreekt het bestuur van de HFC dat zij tegen de komst van Jol is. 'Wij hebben op geen enkele wijze bezwaar tegen de aankoop van de aandelen van ADO door Martin Jol, vooropgesteld dat de plannen van Jol, die op dit moment van deze uitspraak nog niet bij het bestuur bekend zijn, de continuïteit van ADO beter garanderen dan de plannen van eventuele andere kandidaten.'

Dat het prominent lid slechts drie maanden schorsing krijgt komt door zijn staat van dienst, zo valt te lezen in de brief die veel weg heeft van een gerechtelijke uitspraak. 'De sanctie royement had voor de hand gelegen, ware het niet dat de omschreven verzachtende omstandigheden door het bestuur ook meegerekend zijn', aldus het bestuur. 'De schorsing is onmiddellijk en in beroep gaan kan bij de beroepscommissie.' Tot zover het bestuurlijke.

Gesprekken supporters

Aan de vraag van de supporters om in gesprek te treden met meerdere delegaties binnen de club lijkt gehoor te worden gegeven. Het Haags Supporters Collectief laat op Twitter weten aankomende dinsdag met de HFC om tafel te gaan. Een dag later zit een delegatie met herstructureringsdeskundige Reiziger om tafel en op vrijdag volgt een gesprek met de directie van ADO Den Haag.

