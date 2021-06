VVD’er Frederik Zevenbergen voorgedragen als nieuwe gedeputeerde Zuid-Holland

Frederik Zevenbergen is door de VVD in Zuid-Holland voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. De 49-jarige Zevenbergen moet Floor Vermeulen opvolgen, die burgemeester van Wageningen wordt. De Leidenaar krijgt onder meer Verkeer en Vervoer onder zich.

'Ik ben een geboren en getogen Zuid-Hollander en heb echt hart voor onze provincie', zegt Zevenbergen. 'Het is een grote eer om voor deze mooie functie te worden voorgedragen. Ik wil een verbinder zijn en ga mij keihard inzetten voor alle inwoners van Zuid-Holland.'

Frederik Zevenbergen is geen onbekende in de lokale en provinciale politiek. Hij is op dit moment Statenlid namens de VVD en eerder was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Leiden. Daarnaast heeft hij meerdere leidinggevende functies in het bedrijfsleven gehad.

'Een bonk Leidse politieke ervaring'

Fractievoorzitter Erwin Hoogland van de VVD in Zuid-Holland reageert verheugd. 'De aanstelling van Frederik is bijzonder goed nieuws voor het college van Gedeputeerde Staten. Dat wordt versterkt met een bonk Leidse politieke ervaring.' En VVD-gedeputeerde Jeannette Baljeu zegt: 'Het is heel mooi dat we met Frederik het VVD-team in het college weer compleet hebben. Ik kijk uit naar onze samenwerking.'

