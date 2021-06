ADO-vrouwen strijdend ten onder in bekerfinale

In het Yanmar Stadion in Almere ging de ploeg van Sjaak Polak, die in april zijn contract nog verlengde, op zoek naar de prijs die de kroon moest worden op een uitstekend seizoen. De dames plaatsten de zich dit jaar voor de kampioenspoule, waarin het achter FC Twente, PSV en Ajax op een vierde plaats eindigde. Door overwinningen op Excelsior Rotterdam (0-4) en FC Twente (2-3) bereikte de geel-groene formatie ook nog voor het eerst sinds 2016 de bekerfinale.

Gwyneth Hendriks miste vanaf de stip I Foto: Orange Pictures

Van spanning leek bij de ADO-dames geen sprake. PSV was op papier de sterkere, maar zag ADO sterk uit de startblokken komen. Aanvoerder Gwyneth Hendriks kreeg de grootste kans om de ‘Haagse powervrouwen’ op voorsprong te schieten. Na een hachelijk moment voor het Eindhovense doel, viel de bal op een rood-witte arm, waarna scheidsrechter Shona Shukrula naar de stip wees. Vanaf elf meter schoot Hendriks de bal met de binnenkant van haar voet op doelvrouw Sari van Veenendaal.

ADO doet niet onder voor PSV

Waar ADO vergat te scoren, deed PSV dit wel en kantelde de wedstrijd. Een uitgespeelde aanval belandde op het hoofd van Joëlle Smits die Barbara Lorsheyd kansloos liet. De ploeg uit de Hofstad stapte bij rust daardoor met een zuur gevoel de kleedkamer in.

Joelle Smits kopte PSV op voorsprong I Foto: Orange Pictures

Na de thee bracht Hendriks haar ploeg bijna direct op gelijke hoogte. Van grote afstand plaatste de verdedigster de bal in de kruising, maar op miraculeuze wijze redde de keepster van de nationale ploeg, Van Veenendaal.

Eerste verloren finale

ADO deed allesbehalve onder voor de Eindhovenaren, maar benutte het meerdere kansen niet. Ook Smits was namens PSV niet scherp voor het doel. Voor rust kopte ze nog knap raak, maar na rust miste de rust in haar afwerking. Van dichtbij raakte ze de bal compleet verkeerd na een strakke voorzet. Naar mate het eindsignaal naderde, kwam ADO steeds minder in de zestien van PSV en wist het weinig meer te creëren. Joëlle Smits werd met haar enige doelpunt daarom vrouw van de wedstrijd.

Sari van Veenendaal voorkwam de gelijkmaker van ADO I Foto: Orange Pictures

Het is voor het eerst dat de dames van ADO een bekerfinale hebben verloren. In 2012, 2013 en 2016 werd de finale ook al bereikt. Alle drie de keren ging de dennenappel toen naar Den Haag. Voor de vrouwen van PSV is het de eerste prijs ooit.

Wedstrijdverloop

Scoreverloop ADO Den Haag - PSV: 0-1 (0-1)

37. 0-1 Smits

Opstelling ADO Den Haag: Lorsheyd; Hendriks; Nelemans; Raaijmakers; Ravensbergen; Noordam; Van Belen (Van Raay); IJzerman; Verspaget; Boshuizen; Rijsbergen (Obispo)

Opstelling PSV: Van Veenendaal; Coolen (Rodriguez); Nouwen; Van den Berg; Bross; Biesmans; Levels; Brugts; Pattiwael; Smits; Leuchter

Scheidsrechter: Shona Shukrula

Gele kaart: Noordam; Verspaget (ADO Den Haag) Rodriguez (PSV)

Rode kaart: -

