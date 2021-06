Trots overheerst bij Sjaak Polak na verloren bekerfinale: 'We hebben er alles aan gedaan'

ADO voetbalde zaterdagavond bij vlagen goed in Almere en creëerde ook kansen. Toch wilde de bal er aan Haagse zijde niet in en won PSV met 0-1. 'Onze gemiste strafschop was niet cruciaal, omdat we meerdere mogelijkheden hadden om op voorsprong te komen', zegt Polak. 'We kunnen terugkijken op een prachtseizoen, waarin we ons goed hebben ontwikkeld en hebben laten zien dat we potentie hebben. Hier kunnen we op voortborduren.'

De trainer is trots op zijn vrouwen en had ze een overwinning gegund. 'We hebben zo'n jonge en leergierige ploeg. We hebben echt goed gevoetbald. Natuurlijk wil je vandaag winnen, maar we hebben er alles aan gedaan. Dan kan ik niks anders concluderen dan dat ze een puike wedstrijd hebben gespeeld.'

'Hier lig ik nog een paar nachten wakker van'

Ook aanvoerder Gwyneth Hendriks baalt ervan dat haar ploeg met lege handen van het veld stapte, maar zag dat ADO vocht voor iedere meter. 'We waren de dominante partij en hebben de hele finale overheerst. Dat je goed speelt, maar toch met lege handen staat, is misschien wel tekenend voor het seizoen. Maar we hebben de doelstellingen behaald en daar mogen we trots op zijn. Alleen die dennenappel niet hè ...'

Hendriks kreeg in de eerste helft dé kans om haar ploeg vanaf de stip op voorsprong te schieten, maar faalde oog in oog met Sari van Veenendaal. De verliezer van de bekerfinale vermoedt dat dit voorlopig nog wel even door haar hoofd gaat spoken. 'Hier lig ik nog wel een paar nachtjes wakker van. Op zo'n moment brengt het nemen van een strafschop extra spanning met zich mee en heb ik nagelaten om de ploeg te helpen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik er daarna alles heb uitgehaald.'

LEES OOK: ADO-vrouwen strijdend ten onder in bekerfinale