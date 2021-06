Leiden herdenkt massaal overleden meisje (7), kritiek op verkeerssituatie

Het slachtoffertje fietste zaterdagmiddag met haar ouders in de Steenstraat, in het centrum van Leiden. Vermoedelijk viel ze toen ze moest uitwijken voor een plotseling openslaande deur van een stilstaande taxi. Ze kwam onder een bus die langsreed en stierf.

Zaterdagavond werden de eerste bloemen neergelegd en staken mensen kaarsen aan. Ook op zondag kwamen mensen bloemen leggen en stonden mensen stil bij het overlijden van het 7-jarige meisje.

Leiden is in rouw

Bij de voorbijgangers heerst het gevoel van verdriet en verslagenheid. Een vrouw uit Leiden is speciaal naar de plek van het ongeluk gekomen om een bloemetje neer te leggen. 'Ik heb een gevoel van: dit kan niet. Dit mag niet gebeuren, zo'n jong kind. Ik heb zelf ook drie kleinkinderen. Het is onvoorstelbaar. Het raakt de hele stad. Het is heel triest.'

Even verderop staat een vader met zijn twee kinderen. 'Dit doet pijn. Dit doet gewoon echt pijn', zegt hij geëmotioneerd. 'Dit is heel moeilijk te bevatten.' De man heeft ook met zijn kinderen een bosje bloemen neergelegd. 'Het meisje is bijna even oud als mijn jongens. Het doet gewoon pijn, echt pijn', zegt hij verslagen. 'Heel Leiden is er mee gemoeid. De stad is in rouw.'

Een bloemenzee op de plek waar het meisje overleed | Foto: ANP

Agenten houden herdenking

Agenten die zaterdag op de plek aanwezig waren, hielden zondagochtend een herdenking. 'Dat vonden we nodig. Het heeft echt heel veel impact gehad op de collega's die er bij zijn geweest. Ook op de andere mensen die erbij zijn geweest heeft het impact gehad: verkeersregelaars, beveiligers, buschauffeurs en publiek', vertelt wijkagent Sten van Egmond.

Van Egmond werkt op de Lange Gracht en werd zaterdag naar het ongeluk gestuurd. 'Het was moeilijk. Je wordt echt geconfronteerd met… Het is een kind. Je wordt geconfronteerd met hetgeen dat je aantreft op straat.'

'We zijn in shock'

Even later herdenken ook de marktkooplui het jonge meisje. 'Het was een zwarte dag. Het is vreselijk wat hier is gebeurd. Veel collega's hebben het meegemaakt en zijn in shock. We hebben het er allemaal zwaar mee', Soufian Elmarsse, voorzitter van de Leidse Markt.

Een van de marktkooplui die heeft gezien is Hamza. Hij stond achter zijn groente- en fruitkraam toen een medewerker hem riep. 'Ik zag daarna een vrouw en een kind op de grond liggen. Ik sprintte ernaartoe. Ik heb mijn trui uitgedaan en over haar heen gelegd.'

Bloemen en kaarsjes op de plek van het ongeluk | Foto: Regio15

Begeleiding

Op het moment van het drama was het druk in de Leidse binnenstad en veel mensen hebben het ongeluk daardoor zien gebeuren. 'Ik krijg het beeld van wat ik daar zag niet uit mijn hoofd. Wat een vreselijke zwarte dag voor de nabestaanden.' Wie behoefte heeft aan hulp, kan contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.

De agenten die bij het incident waren, krijgen vanuit de politie ondersteuning. 'Je wordt gebeld, je kan je verhaal kwijt, je kan naar slachtofferhulp stappen en je hebt veel aan je collega’s, omdat je het kan uitpraten met elkaar. Je moet het een plekje zien te geven', zegt wijkagent Van Egmond.

Hij gaat verder: 'De hele stad leeft mee. Het leeft onder de mensen en dit blijft nog wel even bij je. Dit is niet het eerste incident dat je meemaakt. Maar het nare blijft: het is een kind. Het gros van de collega's die erbij waren, hebben ook kinderen in die leeftijd. En dat maakt het toch net een tikkie zwaarder.'

Slachtofferhulp Nederland is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900-0101.

Kritiek op verkeerssituatie

De marktlieden hebben wel al kritiek op de gemeente Leiden. Vanwege de coronamaatregelen is de markt in Leiden verplaatst, waardoor de bussen in het centrum ook een andere route rijden. Hierdoor is het extra druk en onoverzichtelijk geworden in de Steenstraat, zo meldt mediapartner Sleutelstad. De vrij smalle straat heeft nu busverkeer in twee richtingen te verwerken, samen met taxi's, fietsers, voetgangers en bezorgbrommers.

Voorzitter Soufian Elmarsse van de Leidse markt zegt de gemeente al diverse keren gewaarschuwd te hebben. 'Dit kan zo gewoon niet. We sturen al weken foto’s naar de gemeente om te laten hoe het er aan toegaat op de Steenstraat, maar een reactie blijft tot nu toe uit. En toen we het in een vergadering willen inbrengen, werd er gezegd: het staat niet op de agenda. We moeten echt zo snel mogelijk terug naar de Nieuwe Rijn.'

'Noodlottig ongeval'

'Het is een zeer noodlottig ongeval dat iedereen heel erg heeft geraakt. Laten we voorlopig vooral stil zijn en meeleven met het verdriet van de diep ongelukkige ouders, familieleden en vrienden', zegt burgemeester Henri Lenferink in een eerste reactie. 'Ik heb de ouders vandaag gesproken en gevoeld hoezeer hen dit aangrijpt. Ik heb aangeboden hen waar mogelijk te helpen in deze vreselijk tijd.'

De burgemeester zegt de emoties van omstanders te begrijpen. 'Het is heel begrijpelijk dat omstanders emotioneel ook zeer getroffen zijn door de gebeurtenissen en dat er allerlei vragen rijzen over hoe het heeft kunnen gebeuren. Daarvoor moeten we echter het onderzoek van de politie afwachten en niet alvast gaan speculeren over de toedracht.'

Op zondag leggen mensen bloemen neer | Foto: Omroep West

Agenten staan stil bij het overlijden van het meisje | Foto: Omroep West

Voorbijgangers staan stil bij de dood van het 7-jarige meisje | Foto: Regio15