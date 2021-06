'Steekwonden in hoofd, nek en borst', gewonden bij steekpartij Zoetermeer

De steekpartij was zaterdag rond een uur of 23.00 in de buurt van de skatebaan aan het Fonteinbos. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Getuigen vertelden agenten dat de slachtoffers door meerdere personen met steekwapens werden aangevallen. Het groepje daders is vervolgens weggerend.

Rond middernacht hielden agenten bij twee woningen in de wijken Buytenwegh en Seghwaert een 15 en een 16-jarige verdachten aan. Ook mocht een jongen van 17 mee naar het bureau omdat hij de politie het werk belemmerde en agenten beledigde. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Onderzoek in Fonteinbos na steekpartij | Foto: Regio 15

Oproep: meer agenten voor Zoetermeer

Juist deze week deed de Zoetermeerse burgemeester, Michel Bezuijen, een oproep aan het ministerie voor extra politieagenten in zijn stad. Burgemeester Bezuijen schrijft in zijn brief aan het ministerie dat door het gebrek aan agenten continu keuzes gemaakt moeten worden over wat de politie wel of niet kan doen. Terwijl steeds vaker wordt gekeken of gemeenten iets kunnen betekenen bij het handhaven van de openbare orde. 'De gemeente krijgt er daardoor steeds meer taken bij. De druk bij de gemeentelijke handhavers en handhavingsjuristen neemt ook steeds meer toe. Het is daarom voor mijn stad van groot belang dat de formatie van de politie in Zoetermeer op volledige sterkte komt; het liefst zelfs wordt uitgebreid.'