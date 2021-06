Rolstoeltennisster Diede de Groot wint ook Roland Garros

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft na de Australian Open ook het grandslamtoernooi van Roland Garros gewonnen. De tennisster van het Alphense Nieuwe Sloot was in twee sets te sterk voor Yui Kamiji uit Japan.

Het was voor De Groot al de tiende overwinning in een grandslamtoernooi. Eerder dit jaar versloeg ze haar Japanse tegenstander ook al in de finale van de Australian Open.

In Melbourne had tennisster van de Alphense vereniging Nieuwe Sloot nog drie sets nodig om haar concurrente, de nummer twee van de wereld, te verslaan. In Parijs was De Groot, de nummer één van de wereld, een stuk sneller klaar. De partij eindigde in 6-4 en 6-3.

Twee keer gewonnen

Door haar overwinning in Parijs heeft De Groot nu elk grandslamtoernooi minimaal twee keer gewonnen. In 2019 won de 24-jarige tennisster Roland Garros voor het eerst. Vorig jaar strandde de speelster van Nieuwe Sloot in de halve finale. Naast Roland Garros was De Groot ook twee keer de beste op Wimbledon en won ze drie keer de US Open en de Australian Open.

Het toernooi zit er voor De Groot nog niet helemaal op, want samen met Aniek van Koot speelt ze maandag ook nog de finale van het dubbelspel.