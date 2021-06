Zes woningen ontruimd bij brand Den Haag

De brand in de portiekwoning in Moerwijk werd in de nacht van zondag op maandag kort na middernacht ontdekt. De brand brak door onbekende oorzaak in de keuken van een woning op de eerste verdieping uit.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De woning waar de brand woedde is zwaar beschadigd door de brand en voorlopig onbewoonbaar, aldus de brandweer.

Bewoners terug naar huis

Uit voorzorg zijn alle woningen in het portiek ontruimd. De brandweer verwacht dat de bewoners in de loop van de nacht weer naar huis kunnen. Salvage was in de Twickelstraat aanwezig om de bewoners te helpen met opvang en hen te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.