Leidse raad wil inzage politieonderzoek busongeluk: 'Te vroeg voor conclusies'

De uitkomsten van het politieonderzoek over het ongeluk van zaterdag op de Steenstraat in Leiden, waarbij een zevenjarig meisje om het leven kwam, moeten gedeeld worden met de Leidse gemeenteraad. Die wens heeft de raad maandag uitgesproken. De raad vindt het zonder die uitkomsten nog te vroeg om conclusies te trekken over de verkeerssituatie.

Na het ongeluk van afgelopen zaterdag druppelden de reacties over de verkeerssituatie in de Steenstraat binnen. 'Dit kan zo gewoon niet. We sturen al weken foto’s naar de gemeente om te laten zien hoe het er aan toegaat op de Steenstraat', vertelde de voorzitter van de Leidse markt Soufian Elmarsse eerder aan Omroep West.

Leidenaar Jasper Schut is zondag een petitie gestart, met de titel: Bussen weg uit Leidse binnenstad. Schut komt van origine uit Zeeland en woont nu vier jaar in de binnenstad, waar het volgens hem vaak verkeerd gaat in het verkeer. 'Zaterdag was de druppel. Het raakt mij echt', vertelt hij aan Omroep West. 'Ik wil dat kinderen daar normaal met hun ouders kunnen fietsen. Dat je zonder zorgen op een mooie dag de stad in kan. Dat was de doorslag om de petitie te starten.’ De petitie wint in de loop van maandagochtend aan populariteit. In het drie-minuten-durende telefoongesprek loopt de teller op van driehonderd naar driehonderdzevenentwintig.

Te vroeg om vingers te wijzen

Maar raadsleden vinden het nog te vroeg om iets over de verkeerssituatie te zeggen. D66-raadslid Francien Zeggelt is blij om te zien dat zo'n ongeval de stad verenigt, maar volgens haar past er op dit moment een ingehouden medeleven. 'Niet hijgerig bezig zijn met snelle conclusies', vertelt zij in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Nu meeleven. We willen de uitkomsten van het politieonderzoek breed gedeeld zien en van daaruit gaan we proberen dit soort afschuwelijke ongelukken te voorkomen, al zal helemaal uitbannen utopisch zijn.'

Maarten Dirkse van de VVD is het met Zeggelt eens. Hij zal namens de partijen de vraag bij het college neerleggen om het politieonderzoek in de raad te delen. 'Zodat we naar aanleiding daarvan kunnen praten over de verkeerssituatie, in het licht van het politieonderzoek', vertelt Dirkse aan Omroep West. Volgens Dirkse is het twee dagen na zo'n ongeluk veel te vroeg om met vingers te wijzen. 'Niet ieder ongeluk is te wijten aan de verkeerssituatie. Ik geloof dat je niet bij elk ongeval of elk incident gelijk beleid moet gaan maken. Sommige dingen gebeuren gewoon. Ik vind het daarom heel moeilijk nu te roepen: we weten precies wat er moet gebeuren, daar is het te vroeg voor.'

Onderzoek in plaats van onderbuik

De petitie die zondag werd opgezet om alle bussen de binnenstad uit te krijgen, is voor Dirkse een schoolvoorbeeld van een te snelle conclusie. 'Om nou gelijk te roepen dat alle bussen uit de binnenstad moeten, dat gaat voor mij wat snel. Bij een ongeluk met de trein, zeg je ook niet: alle sporen moeten uit de steden.'

'Ik snap dat mensen het gevaarlijk vinden, maar ik vind echt dat we op basis van het politieonderzoek verder moeten praten en niet vanuit de onderbuik', besluit Dirkse.

