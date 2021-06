Gemist? Kijk hier de zonsverduistering terug

Het was een bijzonder natuurverschijnsel. Voor het eerst in zes jaar tijd werd de zon donderdag voor een deel bedekt door de maan. Op het hoogtepunt nam de maan een hap van 17 procent uit de zon.

Je moest er goed op letten om de zonsverduistering te kunnen zien. Want omdat de zon maar voor een klein werd bedekt, was het zonlicht voor de onoplettende kijker niet veel minder dan normaal.

Maar voor natuurliefhebbers was het wel een bijzondere dag. Veel fotografen gingen erop uit om de verduistering van de zon zo goed mogelijk vast te leggen. En de Universiteit Leiden zond tijdens de zonsverduistering een livestream uit, met daarin onder meer beelden vanuit Voorschoten en van de Leidse Sterrewacht. De uitzending is hieronder terug te kijken.

Ringvormige verduistering

In onze regio was de zon helaas maar voor een zesde deel bedekt. Voor de maximale verduistering moest je in Canada, Groenland of het Noordpoolgebied zijn. Maar ook hier was geen sprake van een volledige verduistering, want de maan stond donderdag relatief ver van de aarde af, waardoor deze kleiner leek. Hierdoor bleef er een ring van zonlicht om de maan heen over. Dit wordt de ringvormige verduistering genoemd.

De 'corona', de verlichte gloed van de zonneatmosfeer die normaal alleen tijdens een volledige zonsverduistering is te zien, ontbrak dan ook dit keer.

Nieuwe kans

Mocht je de verduistering hebben gemist, dan krijg je op 25 oktober 2022 een nieuwe kans. Dan is de zon voor een derde deel door de maan bedekt. De eerstvolgende grote verduistering is op 12 augustus 2026. Dan zal 90 procent van de zon bedekt zijn door de maan.

In IJsland is de zon dan het langst volledig bedekt door de maan en vakantiegangers in het noorden van Spanje zien de zon dan verduisterd onder gaan. De eerstvolgende totale zonsverduistering in Nederland is pas in 2135.

