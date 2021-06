Zon verdwijnt donderdag deels achter de maan: 'Zonsverduistering goed te volgen'

Bij ons blijft de zonsverduistering dus beperkt. Voor de maximale verduistering moet je in Canada, Groenland of in het noordpoolgebied zijn. Dit keer is het eigenlijk niet eens een volledige verduistering, maar het wordt een zogeheten ringvormige zonsverduistering. Omdat de maan tijdens de verduistering relatief ver van de aarde afstaat, ziet de maan er nu wat kleiner uit dan de zon en blijft er daar een ring van zonlicht over. De 'corona', de verlichte gloed van de zonneatmosfeer die normaal alleen tijdens een volledige zonsverduistering is te zien, zal dit keer dan ook ontbreken.

In onze regio blijft het dus bij een 'hap' uit de zon. Het schouwspel begint in onze regio op 10 juni om 11.17 uur en om 12.21 uur is de zon bij ons maximaal voor 17% verduisterd. Iets meer dan een uur later, om 13.29 uur, is de verduistering voorbij. Volgens onze weerman Huub Mizee is de zonsverduistering goed te volgen. 'Af en toe zijn er wat wolken voor de zon. Maar een zonsverduistering duurt best even, dus je kan zeker wat opvangen. Over het algemeen is het best goed te zien.'

'Kijk met een eclipsbril'

Als je niet op de hoogte bent van de zonsverduistering krijg je er waarschijnlijk niets van mee. Het verlies aan zonlicht blijft namelijk te beperkt, waardoor het niet zichtbaar donkerder wordt. Toch vindt Huub Mizee het zeker de moeite waard om de zonsverduistering te bekijken. 'Het blijft een bijzonder fenomeen, zo midden op de dag. Maar kijk dan wel met een eclipsbril. Het is namelijk heel gevaarlijk om te kijken zonder eclipsbril. Het direct kijken in de zon kan onherstelbare schade toebrengen aan het netvlies van je ogen.' Een eclipsbril kun je kopen bij publieksterrenwachten en webwinkels.

Mocht je komende donderdag geen tijd hebben om een blik te werpen op de zon, dan krijg je op 25 oktober 2022 een herkansing. Dan is de zon voor een derde door de maan bedekt. Op 12 augustus 2026 is de eerstvolgende grote verduistering in Nederland: dan is bijna negentig procent van de zon bedekt. In IJsland is de zon dan het langst volledig bedekt door de maan en vakantiegangers in het noorden van Spanje zien de zon dan verduisterd ondergaan. De eerstvolgende totale zonsverduistering in Nederland is pas in 2135.

