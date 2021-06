Kort geding complotdenkers Bodegraven afgebroken: rechter gewraakt

Het kort geding tegen drie complotdenkers, die complottheorieën verspreiden over de begraafplaats van Bodegraven, is maandagmiddag stilgelegd. Een van de gedaagden, Micha Kat, heeft de rechter gewraakt. Kat wil dat de rechter hem erkent als journalist, maar zij geeft aan daar eventueel pas iets over te zeggen in haar vonnis.

De gemeente Bodegraven heeft het kort geding tegen de complotdenkers aangespannen omdat zij vindt dat het drietal 'moet stoppen met het verspreiden van onzin over de begraafplaats in Bodegraven'. Het drietal verspreidt al maandenlang het verhaal dat er kinderen op de begraafplaats liggen die zijn vermoord door pedofielen. Dat heeft tot verstoring van de grafrust en andere overlast geleid door mensen die dat geloven. Het drietal is niet in de rechtbank aanwezig, maar woonden de zitting wel bij via videoverbindingen.

Nu de rechter is gewraakt, kan het kort geding pas worden voortgezet nadat de wrakingskamer bijeen is gekomen. 'We hadden dit wel een beetje verwacht, want het is een bekende vertragingstactiek', zegt Christiaan van der Kamp, burgemeester van Bodegraven. 'Nu is het afwachten op de volgende zitting.'

Satanische pedofielen

De Bodegraafse begraafplaats wordt sinds februari geteisterd door aanhangers van het complotverhaal dat er kinderen liggen die zijn vermoord door een netwerk van satanische pedofielen. Onder andere RIVM-directeur Jaap van Dissel wordt ervan beschuldigd daarbij te horen. Mensen die het verhaal geloven legden bloemen en teksten bij willekeurige kindergraven, tot verdriet van de nabestaanden en tot woede van de burgemeester. Op de begraafplaats geldt sinds maart een noodverordening.

In mei kondigde de gemeente juridische stappen aan tegen de complotdenkers, omdat ze niet ophouden met het verspreiden van 'deze onzin', zoals burgemeester Christiaan van der Kamp het noemt. Eén van de drie, de 53-jarige Wouter R., is vorige week opgepakt in Groningen. Hij wordt door justitie verdacht van opruiing en bedreiging. R. zit in voorarrest. De twee andere complotdenkers, Micha Kat en voormalig inwoner van Bodegraven Joost Knevel, verblijven in respectievelijk Noord-Ierland en Spanje. Nederland heeft om de uitlevering gevraagd van Kat.

