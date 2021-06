De Special Olympics gaan vrijdag beginnen, zwemmer Paul kreeg tips van Ranomi Kromowidjojo

De Nationale Special Olympics zijn flink uitgekleed door de coronacrisis, maar nadat ze vorig jaar zijn afgelast, gaan de spelen dit jaar wel door. De Special Olympics zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en worden gehouden op 11, 12 en 13 juni in Den Haag. 'Deze editie is anders dan normaal. We gaan ook geen wedstrijden doen, het worden trainingen en het publiek kan digitaal meekijken,' zegt zwemcoach Yolanda Raaphorst.

Zwemmers Paul en Vera zijn direct gaan trainen zodra de zwembaden weer opengingen. 'We hebben nu drie keer getraind,' vertelt zwemcoach Yolanda Raaphorst. Vera is er helemaal klaar voor in haar wedstrijdbadpak en haar knalroze badmuts. 'Ik heb corona gehad, maar gelukkig is mijn conditie best oké.' Samen met haar zwemmaatje Paul gaat ze komend weekend meedoen aan de trainingen voor de Special Olympics.

Paul heeft net een paar baantjes gezwommen en moet nog even bijkomen. 'Ze hebben nog maar drie keer getraind, maar toch gaat het behoorlijk goed,' zegt hun coach met trots. 'Daarbij hebben ze allebei corona gehad, dus we moeten niet al te hard van stapel lopen.' Paul heeft enige tijd geleden zwemster Ranomi Kromowidjojo ontmoet. 'Ze heeft me toen wat tips gegeven en sindsdien zwem ik wat harder. Ik heb al veel prijzen gewonnen,' vertelt Paul.

Iedereen na afloop een medaille

Sportclubs mogen zelf beslissen of ze wel of niet naar Den Haag komen. In plaats van 2200 aanmeldingen zijn er nu nog zo'n achthonderd over. De trainingen vinden plaats in het Haagse zwembad Het Zuiderpark, de Sportcampus en nog enkele andere locaties. 'Iedereen krijgt na afloop een medaille als herinnering aan de Special Olympics', zegt een woordvoerder.